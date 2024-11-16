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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den muhalefete laiklik tepkisi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Kasım 2024 18:16 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 18:18

Milli Eğitim Bakanı Tekin, ana muhalefete laiklik üzerinden tepki gösterdi. Bakan Tekin, "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun" dedi.

Milli Eğitim BakanıYusuf Tekin​, Batman​'da Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti​ merkez ilçe 8'inci olağan kongresine katıldı.

“CAMİLERİN KAPISINA KİLİT VURMAK…”

Burada konuşan Bakan Tekin, ana muhalefeti işaret ederek, "Sizin laiklikten anladığınız şey şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den muhalefete laiklik tepkisi! - 1. Resim

“LAİKLİK GEREĞİYLE YAPTINIZ”

"Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız" diyen Tekin, "O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim laiklikten anladığım şey aynı değil. Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına almayı laiklik gereğiyle yaptınız. Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri evrensel tanımlamalarla asla örtüşmeyen kavramları bize dayatıyorlar ve bizi bunun üzerinden eleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Tek liste girilen kongrede, Fatih Doğu seçildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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