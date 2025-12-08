Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildi!

Son dakika: Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 29 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi! Aralarında Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 10 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
20:03
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
20:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildi!

METEHAN BALTACI, MERT HAKAN YANDAŞ, MURAT SANCAK DA ARALARINDA

Aralarında Galatasaray Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor Spor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak, Alassane Ndao, Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Kaya, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Volkan Erten ve Şahin Kaya tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildi!

10 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Savcılık Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakem Zorbay Küçük hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildi!

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASININ İKİNCİ DALGASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildi!

27 FUTBOLCU GÖZALTINA ALINDI

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildi!

2023'TE OYNANAN ÜMRANİYESPOR-GİRSUNSPOR MAÇINDA BAHİS ŞÜPHESİ

Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildi!

BANKA HESAPLARI İNCELENDİ

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildi!

5 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildi!

GÖZALTINDA RAHATSIZLANAN AHMET ÇAKAR ANJİYOYA ALINDI!

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenilmişti.

