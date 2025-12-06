Menü Kapat
16°
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı: Bahis süreci yaptırımı!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için nihai karar verildi. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş'ın bahis soruşturmasının tamamlanmasını beklemeye başladı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı: Bahis süreci yaptırımı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 18:34

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınması gündemi meşgul ederken, sarı lacivertli yönetim de takım kaptanıyla ilgili kararını verdi. Halihazırda soruşturmanın sonucunu bekleyen Fenerbahçeli yöneticiler, olumsuz gelişmelerin olması halinde sözleşme feshini devreye sokacak.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı: Bahis süreci yaptırımı!

FENERBAHÇE'DE MERT HAKAN YANDAŞ'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, soruşturma kapsamında suçlu bulunursa yönetimden de kritik bir hamle gelecek! Süreci; kulüpten ayı tutmak isteyen Fenerbahçe yetkilileri, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini feshedecek. İlave olarak da 31 yaşındaki orta sahanın, sarı lacivertliler ile olan kontratı önümüzdeki Haziran itibarıyla bitiyordu ve yeni görüşmeler başlamamıştı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı: Bahis süreci yaptırımı!

FENERBAHÇELİ MERT HAKAN YANDAŞ'TA SON DURUM NEDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülmüştü. Gözaltı sürecinden sonra ilk kez görüntü veren Mert Hakan Yandaş, sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilmişti.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı: Bahis süreci yaptırımı!

MERT HAKAN YANDAŞ VE FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'ye 2020 yazında imza atan Mert Hakan Yandaş, şu ana kadar Süper Lig deviyle toplam 149 maça çıkmış ve 11 gol ile 25 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MERT HAKAN YANDAŞ NEREDEN TRANSFER EDİLMİŞTİ?
Sivasspor ile olan sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye katılmıştı.
