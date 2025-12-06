Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı: Bahis süreci yaptırımı!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınması gündemi meşgul ederken, sarı lacivertli yönetim de takım kaptanıyla ilgili kararını verdi. Halihazırda soruşturmanın sonucunu bekleyen Fenerbahçeli yöneticiler, olumsuz gelişmelerin olması halinde sözleşme feshini devreye sokacak.

FENERBAHÇE'DE MERT HAKAN YANDAŞ'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, soruşturma kapsamında suçlu bulunursa yönetimden de kritik bir hamle gelecek! Süreci; kulüpten ayı tutmak isteyen Fenerbahçe yetkilileri, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini feshedecek. İlave olarak da 31 yaşındaki orta sahanın, sarı lacivertliler ile olan kontratı önümüzdeki Haziran itibarıyla bitiyordu ve yeni görüşmeler başlamamıştı.

FENERBAHÇELİ MERT HAKAN YANDAŞ'TA SON DURUM NEDİR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülmüştü. Gözaltı sürecinden sonra ilk kez görüntü veren Mert Hakan Yandaş, sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilmişti.

MERT HAKAN YANDAŞ VE FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'ye 2020 yazında imza atan Mert Hakan Yandaş, şu ana kadar Süper Lig deviyle toplam 149 maça çıkmış ve 11 gol ile 25 asistlik katkı sağlamıştı.