Eyüpspor ve Kayserispor'dan gollü beraberlik!

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken, goller ise Emre Akbaba (51) ve Laszlo Benes'ten (70) geldi. Ayrıca bu beraberlikle birlikte iki ekip de 13 puana yükseldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı.

ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya (Dk. 85 Seslar), Mujakic, Stepanenko, Legowski, Draguş, Emre Akbaba, Ampem (Dk. 72 Halil Akbunar), Umut Bozok.

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Opoku, Bennasser, Denswil, Carole (Dk. 43 Arif Kocaman-Dk. 72 Dorukhan Toköz), Furkan Soyalp, Benes, Mane (Dk. 82 Tuci), Mendes, Cardoso, Onugkha (Dk. 82 Talha Sarıarslan).

Goller: Dk. 51 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor), Dk. 70 Benes (Zecorner Kayserispor).

Sarı kartlar: Dk. 12 Emir Ortakaya, Dk. 45+1 Mujakic, Dk. 68 Stepanenko (ikas Eyüpspor), Dk. 45+1 Furkan Soyalp, Dk. 74 Bennasser, Dk. 83 Benes, Dk. 89 Mendes (Zecorner Kayserispor).