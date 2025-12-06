Menü Kapat
16°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yürekleri dağladı

Antalya'da otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra dereye düşen araçta hayatını kaybeden 39 yaşındaki kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze alındığı sırada gözyaşına boğulan kız kardeşinin "Gitme" feryadı yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Hatice Doğan (39) gece saatlerinde 07 AKU 552 plakalı otomobiliyle evden ayrıldı. Sabaha karşı 05.00 sularında bir vatandaşın ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'taki dere içinde araç olduğunu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından, araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. Yapılan çalışmayla sudan çıkarılan aracın camından bir kadın kolunun sarktığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası araçta bulunan kişinin Hatice Doğan olduğu belirlenirken, üç çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
Doğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yürekleri dağladı

"Gitme" feryatları yürekleri dağladı

Doğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından aile bireyleri kuruma gelerek cenazeyi teslim aldı.
Adli Tıp önünde büyük üzüntü yaşanırken, Hatice Doğan'ın kız kardeşi, cenazenin teslimi sırasında gözyaşları içinde "Gitme" diye feryat etti. Eşi ise çevredeki yakınlarına sarılarak teselli buldu.

