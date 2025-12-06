Mantar yedikten 2 gün sonra baygın bulundu! Zehirlenen adam “Kimse mantar satın almasın” dedi

Bolu’da yaşayan 45 yaşındaki Turgut Varol Mudurnu Pazarı'ndaki bir satıcıdan aldığı mantardan zehirlendi. 2 gün sonra ev sahibi tarafından baygın halde bulunan Varol, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gün yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra da tedavisinin tamamlanması için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanarak Mudurnu'ya geri dönen talihsiz vatandaş zehirlendiği günü, nasıl zehirlendiğini anlattı.

“YEDİKTEN SONRA MİDE BULANTISI BAŞLADI”

"Mantardan dolayı zehirlendim. Mantarı aldım ama içerisinde zehirli madde olup olmadığını bilmiyordum.” diyen Turgut Varol, “Mantarı aldım, eve geldim temizledim daha sonrasında tavaya attım. Akşamında da mantarı yedim. Yedikten sonra mide bulantısı başladı. 2 defa istifra ettikten sonrasını da hatırlamıyorum zaten. Beni ev sahibim Kenan abi bulmuş. En son hastaneye giderken gözümü açtığımı hatırlıyorum. Bana ambulansta ‘zehirlendin, seni hastaneye götürüyoruz' dediler. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün kaldım. Ondan sonra beni Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gönderdiler" şeklinde konuştu.

“BENDEN SONRA BAYAĞI BİR KİŞİ ZEHİRLENMİŞ”

Zehirli mantarları Mudurnu Pazarı'ndan aldığını anlatan Varol, "Mantarı Mudurnu Pazarı'ndan aldım. Kanlıca Mantarı aldım, mantar bildiğim bir mantar aslında ama büyük ihtimal yanlarda duran diğer mantarlardan bulaşmıştır. Bundan sonra mantarı kendim toplarsam yerim. Benden sonra bayağı bir kişi zehirlenmiş. Ama onların yanında birileri olduğu için çabuk fark edip, hızlıca tedavi etmişler. Ben burada tek yaşadığım için beni 2 gün sonra bulmuşlar" ifadelerini kullandı.

“ZEHİRLİ MANTARLAR DİĞERLERİNİ ETKİLİYOR”

Kültür mantarından zehirlenen Turgut Varol, vatandaşların mantarı satın almamasını, kendilerinin toplamasını önerdi. Varol, "Bence kimse mantarı satın almasın. İsterlerse kendileri toplasınlar. Aldığınız mantara bakarak alıyorsunuz ama yandaki zehirli mantarlar diğer mantarı etkiliyor" şeklinde konuştu.