Amedspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Ümraniyespor ile karşılaşacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de bugün Amedspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak olan müsabaka TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ederken bugün Amedspor ile Ümraniyespor mücadele edecek. 16.00'da başlayacak olan müsabaka TRT Spor kanalında yayınlanıyor.