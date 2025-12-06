11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

11. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Teklifle, İcra ve İflas Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Nispi harç ve teminat yatırma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, ihalenin feshini talep etmesi halinde mahkemece ihalenin feshi talebi dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilecek. 11. Yargı Paketi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.



11. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ Mİ?

