Eyüpspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Kayserispor maçı başladı

Süper Lig'de bugünün maç programına göre Eyüpspor ile Kayserispor mücadele ediyor.
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan karşılaşma 15.00'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanıyor.
Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mujakic, Serdar, Legowski, Stepanenko, Draguş, Emre, Ampem, Umut
Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha