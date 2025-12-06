Eyüpspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Kayserispor maçı başladı

Süper Lig'de bugünün maç programına göre Eyüpspor ile Kayserispor mücadele ediyor.

EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan karşılaşma 15.00'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanıyor.

EYÜPSPOR KAYSERİSPOR İLK 11

Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mujakic, Serdar, Legowski, Stepanenko, Draguş, Emre, Ampem, Umut

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha