Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Valilik uyardı: Sel ve su baskınına karşı dikkatli olun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada hafta sonu kentte yağış beklendiğini belirtmişti. Cuma günü erken saatler itibariyle başlayan yağışlar kentin farklı ilçelerinde etkisini gösterdi. İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." İfadeleri kullanıldı.

https://x.com/TC_istanbul/status/1997257328966398334