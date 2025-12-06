Hafta sonu sağanak, kar, sis ve pusla geçecek: Meteoroloji 8 ili uyardı

Türkiye aralık ayının ilk hafta sonuna bol yağışlı bir hava durumuyla giriyor. Yurdun büyük bir bölümü yağışlı ve parçalı bulutlu cumartesi günü yaşayacak. 8 il içinse sel, yıldırım, ani su baskını gibi tehlikelere dikkat çekilerek sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

İSTANBUL İÇİN SERİN HAVA UYARISI

Gün boyu parçalı bulutlu bir gün geçirecek İstanbul'un akşam saatlerinde yağışlı hava etkisine girecek. 19 derece olan sıcaklıklar da düşerek serin hava kendini pazar günü itibarıyla hissettirecek.

YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmeye devam ederken Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batu Karadeniz(Sinop hariç) Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın kıyı Kesimleri, Antalya, Kahramanmaraş, Mersin çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri, Adana'nın kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

7 İLE SARI KODLU 1 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Adana, Mersin, Antalya, Burdur, Isparta, Aydın ve İzmir için sarı kodlu; Muğla için turuncu kodlu uyarı verildi. Yağışların; Muğla'nın kıyı Kesimleri, Antalya, Kahramanmaraş, Mersin çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri, Adana'nın kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın kıyı ilçerlinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Mersin ve Kahramanmaraş çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Adana'nın kuzey ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney ve doğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı