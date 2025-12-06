Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Naci Görür depremlerdeki sessizliğe karşı uyardı!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde ülke genelinde depremlerin sayısının azalmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Sessizliğe karşı ikazda bulunan Görür, tek çözümü söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 06:53
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 07:05

Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin azalmasıyla toplumun bu dönemde rehavete kapıldığına dikkat çekerek "Tam zamanı" hatırlatması yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür sessizliğe dikkat çekti.

Naci Görür depremlerdeki sessizliğe karşı uyardı!

"İŞTE BU ZAMANLAR KONUŞULACAK ZAMANLAR"

Görür, Türkiye’nin yaklaşık 14 milyon yıldır süren bir kuşağında bulunduğunu ve sarsıntıların daha milyonlarca yıl devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle zamanlar tam deprem konuşulacak ve önlem alınacak zamanlar. Deprem ebedi ve ezeli. Bırakın ‘olacak mı, olmayacak mı?’ diye sormayı. Ülkemizin çoğu yerinde deprem olur, olursa felaket olur.”

Depremin “soru sorularak değil, hazırlık yapılarak” yönetilebileceğini vurgulayan Görür, sadece deprem anına odaklanmanın çözüm olmadığını belirtti.

Naci Görür depremlerdeki sessizliğe karşı uyardı!

"DEPREM DİRENÇLİ KENTLERİ KONUŞALIM"

Görür, Türkiye’de can kayıplarının önüne geçmek için yapılması gerekenlerin açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır. Deprem konuşmayı, çaka satmayı bir kenara bırakalım artık. Deprem dirençli kentler nasıl inşa edilir, onu konuşalım. Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım.”

https://x.com/nacigorur/status/1996915474651595179?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Naci Görür'den 'yeni deprem' uyarısı! 'Kabuk inceliyor, magma yükseliyor'
Balıkesir gece yarısı sallandı: Deprem sonrası AFAD'dan açıklama
ETİKETLER
#deprem
#Deprem Hazırlığı
#Deprem Direnci
#Deprem Kuşağı
#Prof Dr Naci Görür
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.