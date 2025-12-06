Naci Görür depremlerdeki sessizliğe karşı uyardı!

Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin azalmasıyla toplumun bu dönemde rehavete kapıldığına dikkat çekerek "Tam zamanı" hatırlatması yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür sessizliğe dikkat çekti.

"İŞTE BU ZAMANLAR KONUŞULACAK ZAMANLAR"

Görür, Türkiye’nin yaklaşık 14 milyon yıldır süren bir deprem kuşağında bulunduğunu ve sarsıntıların daha milyonlarca yıl devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle zamanlar tam deprem konuşulacak ve önlem alınacak zamanlar. Deprem ebedi ve ezeli. Bırakın ‘olacak mı, olmayacak mı?’ diye sormayı. Ülkemizin çoğu yerinde deprem olur, olursa felaket olur.”

Depremin “soru sorularak değil, hazırlık yapılarak” yönetilebileceğini vurgulayan Görür, sadece deprem anına odaklanmanın çözüm olmadığını belirtti.

"DEPREM DİRENÇLİ KENTLERİ KONUŞALIM"

Görür, Türkiye’de can kayıplarının önüne geçmek için yapılması gerekenlerin açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır. Deprem konuşmayı, çaka satmayı bir kenara bırakalım artık. Deprem dirençli kentler nasıl inşa edilir, onu konuşalım. Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım.”

https://x.com/nacigorur/status/1996915474651595179?s=20