Naci Görür'den 'yeni deprem' uyarısı! 'Kabuk inceliyor, magma yükseliyor'

Türkiye özellikle Marmara ve Ege'de depremlerle sallanmaya devam ederken uzmanlardan da art arda değerlendirmeler ve yorumlar geliyor. Son olarak bugün gerçekleşen Kütahya'da depremin ardından Prof. Naci Görür kişisel sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar ve bölge için dikkat çeken analizler...
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD, sarsıntının 10.3 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Deprem sonrası değerlendirme yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, hareketin Çukurören Fay Zonu üzerinde yaşandığını belirtti.
Görür, depremin Çukurören Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek Aydın-Bozdoğan Horst'u üzerindeki levhanın kuzeye doğru kaydığını belirtti.
Görür, "K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor" ifadelerini kullandı.
Görür paylaşımında şu ifadeler yer verdi:
Çukurören-Gediz/Kütahya’da 4,0 deprem. Deprem sağ yönlü , lateral Çukurören Fay Zonunda. Aydın-Bozdoğan Horstu üzerindeki levha kuzeye doğru kayıyor. Üzerinde K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor.
10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 şiddetindeki depremler birçok şehirde hissedilmiş ve bölge halkında tedirginliğe neden olmuştu. Sındırgı depreminin artçıları hala devam ederken Ege ve Marmara'da yaşayan birçok vatandaş bölgedeki yeni depremleri yakından takip ediyor.