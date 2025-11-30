Naci Görür'den 'yeni deprem' uyarısı! 'Kabuk inceliyor, magma yükseliyor'

10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 şiddetindeki depremler birçok şehirde hissedilmiş ve bölge halkında tedirginliğe neden olmuştu. Sındırgı depreminin artçıları hala devam ederken Ege ve Marmara'da yaşayan birçok vatandaş bölgedeki yeni depremleri yakından takip ediyor.