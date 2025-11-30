Fenerbahçe Galatasaray son 10 maç istatistikleri! Derbi 1 Aralık'ta oynanacak

Şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev derbide Fenerbahçe galibiyet ile ayrılırsa liderlik koltuğuna oturacak. Galatasaray deplasmanda ezeli rakibini mağlup etmeyi başarır ise puan farkını 4'e çıkartmış olacak.

Kritik derbiye saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray son 10 maç istatistikleri araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY SON 10 MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 Süper Lig maçında Galatasaray'ın 4 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ise son 10 maçta sadece 3 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Süper Lig kapsamında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan son 10 maçın istatistikleri ise şöyle:

24 Şubat 2025 | Galatasaray - Fenerbahçe | 0:0 21 Eylül 2024 | Fenerbahçe - Galatasaray | 1:3 19 Mayıs 2024 | Galatasaray - Fenerbahçe | 0:1 24 Aralık 2023 | Fenerbahçe - Galatasaray | 0:0 4 Haziran 2023 | Galatasaray - Fenerbahçe | 3:0 8 Ocak 2023 | Fenerbahçe - Galatasaray | 0:3 10 Nisan 2022 | Fenerbahçe - Galatasaray | 2:0 21 Kasım 2021 | Galatasaray - Fenerbahçe | 1:2 6 Şubat 2021 | Fenerbahçe - Galatasaray | 0:1 27 Eylül 2020 | Galatasaray - Fenerbahçe | 0:0

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 14. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre 1 Aralık 2025 Pazartesi sünü saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.