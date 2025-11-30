Dünya tıp literatürüne giren ilk vaka! Tedavisi 3 yıl sonra Eskişehir'de yapıldı

Diş etinde şişlik, solunum problemleri ve şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran iki çocuk annesi Figen Kayhan hayatının şokunu yaşadı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan tetkikler neticesinde, 47 yaşındaki Kayhan’da oldukça nadir görülen sinir kılıfı tümörü bulunduğu belirlendi. Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Vural Fidan’ın üstlendiği tedavi sürecinde Kayhan ameliyata alındı. Yaklaşık 45 dakika süren operasyonda hastanın sinir kılıfı temizlendi.

“BU ŞİKAYETLE GELEN İLK VAKA”

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Vural Fidan, "Geçenlerde bir hastamız çenesinde hafif hassasiyet, uyku esnasında tıkanıklıklar ve solunum problemleri nedeniyle hastanemize tarafıma başvurdu. Hastamızın alt çenesinde tespit ettiğimiz şişlikten dolayı bu şikayetlerin olduğunu değerlendirdik. Akabinde biyopsi sonucunda çıkan netice, çok çok nadir olan çene siniri tümörü olarak geldi. Buna istinaden yapmış olduğumuz ameliyatta, o dokuyu tümüyle temizleyerek hastamızın şikayetlerinin düzelmesini sağlama imkanı bulduk. Tespit etmiş olduğumuz sinir kılıfı tümörü, oldukça nadir görülen bir hastalık. Ayrıca, çene sinirinde bulunması şu an dünyada yayınlanmış 19'uncu vaka fakat solunum problemiyle gelen ilk vaka olarak bilinmekte. Hastanemizde bu hastayı değerlendirdikten sonra operasyonu yaparak hastamızın şifa ile taburculuğunu sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT YAKLAŞIK 45 DAKİKA SÜRDÜ"

Kritik operasyonun detaylarına da aktaran Fidan, "Hastamızı genel anestezi altında uyuttuktan sonra alt çeneyi otomatik ekartörler ile açarak çene iç kısmında yer alan sinirin kılıfını görüntüledik. Akabinde, o sinire zarar vermeyecek şekilde sinir kılıfını temizledik ve o içeride mevcut olan yaklaşık 5 santimetrelik kitleyi çıkarttık. Çevre dokular, özellikle damar sinir paketleri ve tükürük kanallarının zarar görmemesini sağlamaya çalıştık. Şükür ki herhangi bir komplikasyon yaşamadan hastamızı ameliyattan çıkarttık. Yaklaşık 45 dakika süren bir ameliyattı. Bu görüntüleme sistemlerinin bizlere oldukça faydası oluyor. Çünkü, bu sinirin görüntülenmemesi durumunda ne yazık ki hasar görmesi ve kişinin yüzünde ciddi görsel problemlere yol açması mümkün" dedi.

"YAKLAŞIK 3 YILDIR BU HASTALIK İLE UĞRAŞIYORDUM"

Geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Figen Kayhan ise tedavi süreciyle ilgili şunları anlattı:

"Dişimde bir et vardı, büyüme yaptı. Korktum, doktoruma başvurdum ama bir netice bulamadım. Birkaç yere daha gittim. Prof. Dr. Vural Fidan doktorumu önerdiler. Allah doktorumdan razı olsun, iyi bir ameliyat oldum. Korktuğum başıma gelmedi. Her gün şişlik ve ağrım oluyordu, çok stresliydim. Şükürler olsun ki doktorum beni kurtardı. Yaklaşık 3 senedir bu hastalık ile uğraşıyordum."