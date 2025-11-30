Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Dünya tıp literatürüne giren ilk vaka! Tedavisi 3 yıl sonra Eskişehir'de yapıldı

Özellikleri bakımından dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan sinir kılıfı tümörü vakası, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi edildi. Yaklaşık 3 yıldır solunum problemleri ve şiddetli ağrı çeken 47 yaşındaki Figen Kayhan, kendisine koyulan teşhisin ardından Prof. Dr. Vural Fidan tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünya tıp literatürüne giren ilk vaka! Tedavisi 3 yıl sonra Eskişehir'de yapıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 14:20

Diş etinde şişlik, solunum problemleri ve şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran iki çocuk annesi Figen Kayhan hayatının şokunu yaşadı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan tetkikler neticesinde, 47 yaşındaki Kayhan’da oldukça nadir görülen sinir kılıfı tümörü bulunduğu belirlendi. Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Vural Fidan’ın üstlendiği tedavi sürecinde Kayhan ameliyata alındı. Yaklaşık 45 dakika süren operasyonda hastanın sinir kılıfı temizlendi.

Dünya tıp literatürüne giren ilk vaka! Tedavisi 3 yıl sonra Eskişehir'de yapıldı

“BU ŞİKAYETLE GELEN İLK VAKA”

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Vural Fidan, "Geçenlerde bir hastamız çenesinde hafif hassasiyet, uyku esnasında tıkanıklıklar ve solunum problemleri nedeniyle hastanemize tarafıma başvurdu. Hastamızın alt çenesinde tespit ettiğimiz şişlikten dolayı bu şikayetlerin olduğunu değerlendirdik. Akabinde biyopsi sonucunda çıkan netice, çok çok nadir olan çene siniri tümörü olarak geldi. Buna istinaden yapmış olduğumuz ameliyatta, o dokuyu tümüyle temizleyerek hastamızın şikayetlerinin düzelmesini sağlama imkanı bulduk. Tespit etmiş olduğumuz sinir kılıfı tümörü, oldukça nadir görülen bir hastalık. Ayrıca, çene sinirinde bulunması şu an dünyada yayınlanmış 19'uncu vaka fakat solunum problemiyle gelen ilk vaka olarak bilinmekte. Hastanemizde bu hastayı değerlendirdikten sonra operasyonu yaparak hastamızın şifa ile taburculuğunu sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya tıp literatürüne giren ilk vaka! Tedavisi 3 yıl sonra Eskişehir'de yapıldı

"AMELİYAT YAKLAŞIK 45 DAKİKA SÜRDÜ"

Kritik operasyonun detaylarına da aktaran Fidan, "Hastamızı genel anestezi altında uyuttuktan sonra alt çeneyi otomatik ekartörler ile açarak çene iç kısmında yer alan sinirin kılıfını görüntüledik. Akabinde, o sinire zarar vermeyecek şekilde sinir kılıfını temizledik ve o içeride mevcut olan yaklaşık 5 santimetrelik kitleyi çıkarttık. Çevre dokular, özellikle damar sinir paketleri ve tükürük kanallarının zarar görmemesini sağlamaya çalıştık. Şükür ki herhangi bir komplikasyon yaşamadan hastamızı ameliyattan çıkarttık. Yaklaşık 45 dakika süren bir ameliyattı. Bu görüntüleme sistemlerinin bizlere oldukça faydası oluyor. Çünkü, bu sinirin görüntülenmemesi durumunda ne yazık ki hasar görmesi ve kişinin yüzünde ciddi görsel problemlere yol açması mümkün" dedi.

Dünya tıp literatürüne giren ilk vaka! Tedavisi 3 yıl sonra Eskişehir'de yapıldı

"YAKLAŞIK 3 YILDIR BU HASTALIK İLE UĞRAŞIYORDUM"

Geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Figen Kayhan ise tedavi süreciyle ilgili şunları anlattı:

"Dişimde bir et vardı, büyüme yaptı. Korktum, doktoruma başvurdum ama bir netice bulamadım. Birkaç yere daha gittim. Prof. Dr. Vural Fidan doktorumu önerdiler. Allah doktorumdan razı olsun, iyi bir oldum. Korktuğum başıma gelmedi. Her gün şişlik ve ağrım oluyordu, çok stresliydim. Şükürler olsun ki doktorum beni kurtardı. Yaklaşık 3 senedir bu hastalık ile uğraşıyordum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de bir mahallede kazı alarmı! Hastalıktan ölmedim, tünelden öleceğim
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Birinci Dünya Savaşı'nın korkulu rüyasıydı! Yüzyıllık hastalık yeniden hortladı
ETİKETLER
#ameliyat
#Sinir Kılıfı Tümörü
#Çene Siniri Tümörü
#Nadir Hastalık
#Kulak Burun Boğaz
#Solunum Problemi
#Şişlik
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.