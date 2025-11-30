2 ticari gemide patlama! Ulaştırma Bakanlığı son durumu paylaştı

Kategoriler
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür. Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir.
VIRAT isimli Gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli limanına yanaştırılması planlanmaktadır.