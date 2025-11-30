Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus gemilerine saldırılarla ilgili açıklama: Tehlikeye dikkat çekildi

28 Kasım Cuma akşamı Karadeniz'de "Kairos" ve "Virat" isimli 2 Rus tankerinin saldırıya uğraması sonrası mayın iddiası ortaya atılırken olayın arkasından Ukrayna'nın üstlendiği bir saldırı çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Ukrayna güçlerinin, Rusya'nın yaptırımları delme amacıyla petrol ihraç etmek için kullandığı gölge filosuna ait "Kairos" ve "Virat" adlı 2 tankerin Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu aktardı.

"ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ"

2 tankerin de Türkiye kıyılarında vurulması sonrası Türkiye harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Öncü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Karadeniz’de İki Ticari Gemiye Yönelik Gerçekleştirilen Saldırılar Hakkında: Karadeniz’de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” isimli ticari tankerlere yönelik dün (28 Kasım) gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz.

"KARADENİZ'E YAYILMASININ ÖNLENMESİ İÇİN TARAFLARLA TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

"Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz."