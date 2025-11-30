Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus gemilerine saldırılarla ilgili açıklama: Tehlikeye dikkat çekildi

Karadeniz'de seyir halindeki 2 Rus tankerine Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklama yaptı. Açıklamada saldırıların endişeyle karşılandığı belirtilerek savaşın Karadeniz'e yayılması tehlikesine dikkat çekildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 00:26

28 Kasım Cuma akşamı 'de "Kairos" ve "Virat" isimli 2 Rus tankerinin saldırıya uğraması sonrası mayın iddiası ortaya atılırken olayın arkasından 'nın üstlendiği bir saldırı çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Ukrayna güçlerinin, 'nın yaptırımları delme amacıyla petrol ihraç etmek için kullandığı gölge filosuna ait "Kairos" ve "Virat" adlı 2 tankerin Karadeniz'de insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu aktardı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus gemilerine saldırılarla ilgili açıklama: Tehlikeye dikkat çekildi

"ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ"

2 tankerin de Türkiye kıyılarında vurulması sonrası Türkiye harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Öncü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Karadeniz’de İki Ticari Gemiye Yönelik Gerçekleştirilen Saldırılar Hakkında: Karadeniz’de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” isimli ticari tankerlere yönelik dün (28 Kasım) gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus gemilerine saldırılarla ilgili açıklama: Tehlikeye dikkat çekildi

"KARADENİZ'E YAYILMASININ ÖNLENMESİ İÇİN TARAFLARLA TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

"Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karadeniz'de 2 Rus tankerinde patlama! İddialar vahim
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukrayna istihbaratı paylaştı! Karadeniz'deki gemilere böyle saldırı düzenlendi
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#karadeniz
#insansız hava araçları
#Tanker Saldırı
#Bomba Tehlikesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.