Denizcilik Genel Müdürlüğü: "VIRAT gemisinde personelin gemi terk talebi yoktur"

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarında meydana gelen gemi olaylarına ilişkin iki ayrı açıklama yaptı. Hasar alan VIRAT gemisinde yangın veya acil bir durumun bulunmadığı ve personelin gemi terk talebinin olmadığı bildirildi. Olası bir duruma karşı bölgeye yangın söndürme ve çeki kabiliyetli bir römorkör sevk edildi.

NENE HATUN ACİL MÜDAHALE GEMİSİ HAREKETE GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan diğer açıklamada ise, Rusya'ya seyir halindeyken patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangına, Türkiye'nin envanterindeki önemli gemiler müdahale ediyor.

Yangına, NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi ve KURTARMA-12 Römorkörü aktif olarak müdahale ediyor.