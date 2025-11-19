İzmir'de bir mahallede kazı alarmı! Hastalıktan ölmedim, tünelden öleceğim

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları yapılan Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle Atamer Mahallesi'nde gece saatlerinde bazı evlerde yeniden çatlaklar oluştu. Mahalle sakinlerinin bir bölümü güvenlik endişesiyle geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı, Atamer Mahallesi sakinlerinin kabusu olmayı sürdürüyor. Buca ilçesinin Ufuk Mahallesi ile Bornova ilçesinin Çamkule Mahallesi arasında inşa edilen Onat Tüneli'nin yapımına 2018 yılında başlandı. 2026 yılında hizmete açılması planlanan tünel inşaatı sırasında bazı evlerde çatlaklar oluştu. Dün gece saat 23.00 sıralarında yapılan çalışmalar, mahalle halkını korkuttu. Çalışmanın şiddetiyle bir evin kolonunun patladığı, bazı evlerin tuğlalarının döküldüğü bildirildi. Vatandaşlar, zaman zaman 'Cemil istifa', 'Başkan istifa' sloganları attı. Mahalle halkı güvenlik endişesiyle evlerini terk etti.





'EVLERİMİZİ BOŞALTMAK ZORUNDA KALDIK'

Mahalle sakinlerinden Selahattin Kılıç, 45 yıldır mahallede yaşadığını belirterek, evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Kılıç, "Şu anda evi boşalttık çünkü can güvenliğimiz yok. İnsan içeri girmeye bile korkuyor. Dün gece yapılan çalışmalar sırasında binalarda esneme oldu ve herkes sokağa döküldü. Çocuklar evde uyuyamıyor, torunlarım yanımda kalmıyor korkusundan. Evlerimizin ön tarafında kaymalar var, yolların taşları patlamış. Belediye gelip bakmıyor, biz nereye başvuralım?" dedi. Kılıç, yetkililerin ilgisizliğine de tepki göstererek, "Belediye başkanını üç aydır buraya getiremiyoruz. Bizim başka bir güvencemiz yok. Evlerin tamamı kaymış. Tek çözüm, evlerin yerine çelik prefabrik konut yapılması" açıklamasında bulundu.





DEPREM YIKMADI AMA TÜNEL ÇATLATTI

Mahalle sakinlerinden Nurettin Çelik de, tünel çalışmalarının evlerinde ciddi hasara yol açtığını söyledi. Çelik, "Bayraklı depremini gördüm, evimde çizik dahi olmadı. Ama Onat Tüneli çalışmaları bizi bu hale soktu. Evlerimizde çatlaklar oluştu. Dün akşamki çalışmadan sonra durum daha kötüye gitti. Eşyalarımızı topladık, kaçmak istiyoruz. Deprem çantamızı hazırladık. Belediye ilgilenmiyor. Gerekirse Çevre Şehircilik Bakanlığı veya AFAD devreye girsin. Yoksa biz burada öleceğiz" diye konuştu.





'HASTALIKTAN ÖLMEDİM, TÜNELDEN ÖLECEĞİM'

Aynı zamanda kanser hastası olduğu için tedavi gördüğünü de söyleyen Nurettin Çelik, evlerde meydana gelen çatlak ve boşluklardan içeri soğuk girdiğini ve bunun için koli bandıyla önlem aldığını söyledi. Duvardaki çatlakları bantlayarak soğuk girmesini önlemeyi amaçlayan Çelik, "Aşırı derecede soğuk giriyor içeri. Ben kanser hastasıyım tedavi görüyorum. Çare bulunsun istiyorum. Bu ev her an yıkılabilir, ölürüz. Ben kanser hastasıyım. Hastalıktan ölmedim, tünelden öleceğim" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yadigar Çelik ise yetkililerin yalnızca seçim döneminde mahallede olduğunu belirterek şunları söyledi: "Deprem değil, hasar altındayız. Akşam olsa bir deprem bu kadar etkilemezdi. Oy zamanı gelince buradan ayrılmıyorlar, ama sorunlarımızla ilgilenmiyorlar. Biz de Allah'a güveniyoruz, umudumuzu oraya bırakıyoruz."