İzmir'de hissedilen deprem! Kuşadası Körfezi sallandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'de Kuşdası Körfezi merkez üssü olan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre deprem 3,5 büyüklüğünde kayıtlara geçti. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. Sarsıntı İzmir ve Aydın'da hafif şiddette hissedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/1990885463754776630?s=20