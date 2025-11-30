Menü Kapat
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! İbre tersine döndü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıyor. Rafa Silva, bel ağrısı sakatlığını gerekçe göstererek son 3 haftadır takımdan ayrı bir antrenman programı uyguluyor. Tedavisini tamamlayan Silva, takımla çalışmalara dönmeye hazırlanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın antrenmanlarda yer aldığında kadroya dahil edebileceğini belirtti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.11.2025
13:44
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
13:46

Trendyol 'in 14. haftasında , bugün deplasmanına çıkacak. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Öte yandan siyah-beyazlılarda son zamanlarda krize yol açan sorununda gelecek hafta yeni gelişmeler yaşanabilir.

Ekim ayından bu yana takımdan ayrılmak istediği bilinen ancak kulüpten izin alamayan Portekizli oyuncu, son 3 haftadır sakatlığını gerekçe göstererek hem antrenmanlara çıkmıyor hem de maç kadrolarında yer almıyordu.

Rafa Silva geçtiğimiz hafta MR kontrolünden geçmiş, bunun ardından kulüp, “Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın dün yapılan MR tetkiklerinde, bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.” açıklamasını yapmıştı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! İbre tersine döndü

TAKIMLA ÇALIŞMALARA DÖNEBİLİR

Bel ağrısı şikayetleri nedeniyle sağlık ekibinin hazırladığı 4 günlük tedavi programını tamamlayan Portekizli futbolcunun, haftayı takımdan ayrı bireysel antrenmanlarla geçirdiği ve yeni haftanın başında takımla çalışmalara dönme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Portekizli yıldızın bireysel antrenmanlarda oldukça iyi göründüğü, uygulanan programa sorunsuz şekilde uyum sağladığı ve fiziksel durumunun her geçen gün daha da toparlandığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! İbre tersine döndü

TAKIMDAKİLERLE SOHBET ETTİ

Ayrıca Rafa Silva’nın dün tesislerde siyah-beyazlı takımdan bazı arkadaşlarıyla bir araya gelip sohbet ettiği, ortamın oldukça sakin ve olumlu geçtiği kaydedildi.

Geri dönüş çalışmalarının sonuna gelen 32 yaşındaki ismin, Karagümrük maçından sonra yapılacak ilk antrenmanda takımla birlikte olma ve çalışmalara katılma ihtimali belirdi.

Uzun süredir idmanlarda olmadığı için açığı bulunan Rafa'nın, takım çalışmalarına katılıp açığını da kapattığı takdirde gelecek hafta Gaziantep maçı kadrosunda olabileceği bildirildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! İbre tersine döndü

KAPILAR TAMAMEN KAPATILMADI

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, basın toplantısında yaptığı açıklamaların arkasında durduğu; Rafa Silva antrenmanlara katıldığı takdirde maç kadrosuna dahil edileceği ve tecrübeli hocanın oyuncuya kapıyı kapatmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! İbre tersine döndü

BENFICA İDDİALARA NOKTAYI KOYDU

Portekiz basınında çıkan haberlerde Beşiktaş’ın Rafa Silva’nın bonservisi için indirime gittiği ve 5 milyon euroluk bir talepte bulunduğu ileri sürülmüştü.

Benfica Başkanı Rui Costa ise yaptığı açıklama ile iddialara noktayı koydu. Costa, "Rafa Silva Beşiktaş’ın oyuncusu, Benfica’nın değil. O yüzden yorum yapmanın anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler buradaki oyuncular ve o zamana kadar her maçı kazanmalılar" dedi.

Benfica ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş’a 2024/25 sezonunda imza atan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımda forma giydiği maçlarda 23 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.

