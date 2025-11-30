Mevduat mı konut mu daha karlı: Uzman isim canlı yayında rakam vererek açıkladı! Dikkat çeken 6 milyon liralık ev örneği

Konut almak ya da konut satmak isteyenler ev kira ve fiyatlarını yakından takip ediyor. Öte yandan bazı vatandaşlar da birimlerini banka mevduatlarında değerlendirmeyi tercih ediyor.

Peki hangisi daha çok getiri sağlıyor. Ekonomist Mert Başaran katıldığı yayında birikimlerini mevduatta ve gayrimenkulde değerlendirmek isteyenleri uyararak önemli açıklamalar yaptı. İşte ev mi banka mevduatı mı sorunsalında karar verirken dikkat edilmesi gereken ince detaylar...