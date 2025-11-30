Mevduat mı konut mu daha karlı: Uzman isim canlı yayında rakam vererek açıkladı! Dikkat çeken 6 milyon liralık ev örneği

Kategoriler
Konut almak ya da konut satmak isteyenler ev kira ve fiyatlarını yakından takip ediyor. Öte yandan bazı vatandaşlar da birimlerini banka mevduatlarında değerlendirmeyi tercih ediyor.
Peki hangisi daha çok getiri sağlıyor. Ekonomist Mert Başaran katıldığı yayında birikimlerini mevduatta ve gayrimenkulde değerlendirmek isteyenleri uyararak önemli açıklamalar yaptı. İşte ev mi banka mevduatı mı sorunsalında karar verirken dikkat edilmesi gereken ince detaylar...
Ekol TV'de katıldığı canlı yayınında moderatör Oylum Talu "Mesela örnek olarak veriyorum; 6 milyona bir ev aldın diyelim. 6 milyona aldığın ev. 15 bin lira kira getiriyor. Halbuki 6 milyonun ayda 200 - 250 bin faiz getiriyor" diye örnek verince ekonomist Mert Başaran şu ifadeleri kullanarak yanıt verdi:
EV 10 MİLYON OLUYOR
"O 6 milyon aldığın o 250 bin lira var ya. O faiz kar falan değil. O enflasyonun hakkı. Sen enflasyonun hakkını alıyorsun. Canavarın hakkını alınca ne oluyor, o zaman paran eriyor. Senin 2 yıl sonra bu faizi alacağını nereden biliyorsun? Bir yıl sonra bu faizi alacağını nereden biliyorsun? (faizler düşünce ev almak konusunda) Herkes böyle düşününce piyasa uçacak. Faiz yüzde 30'a gelince diyecek ki Mert abi faiz düştü. Hadi ev alıyoruz. E alalım o zaman da 5 milyonluk ev 10 milyon oluyor. Ama işte biraz geç kalabiliriz o yüzden.
Davranışsal iktisat deniyor buna, en önemli kural şudur; bir şey olmadan önce öngören para kazanır. Olduktan sonra işten geçer. Dolayısıyla faiz düşecekse düşeceğini öngörüp evvelden mülk alman lazım. Faiz ve mülkler arasında bir korelasyon vardır. Faiz düşünce bak ev, arsa ondan sonra her mal fiyatı artar. Dolayısıyla sen onun düşmesini beklersen, şey gibi oluyor bu; faizin son güne kadar kaymağını yiyeyim, faiz yüzde 25'e düştüğünde de gideyim evi aynı fiyata alayım; çok akıllıca değil mi? Ama sonra ne oluyor biliyor musun? Bu satıcı da diyor ki, 'Siz o ev 3 milyonken, gelin alın dedim, almadınız, yüzde 55 faizdeyim ben dediniz, şimdi faiz yüzde 25'e geldi, ben de sana 3 milyona o evi vermem artık 6'ya veririm' diyor.
NE ZAMAN PAZARLIK YAPILIR?
Pazarlık ne zaman edilir biliyor musun? Faiz yüksekken edilir. 3 yıl önceki dönemi düşün. Faiz düşüktü, herkesin borsada veya ev aldığı dönemde o dönemde sen kimseye pazarlık edemezsin ki. Çünkü kapında alıcı dolu. Diyor ki ne olur bana ver burayı... Ya her şey böyle yukarı giderken kimse pazarlık etmez. Pazarlık faiz yüksekken, kimse alıcı yokken sen evi çıkarıyorsun alıcı gelmiyor. İşte o zaman diyorsun ki kusura bakma faiz çok yüksek. Sen bu evi 3 milyona verirsen ben alırım diyorsun. Adam da diyor ki ya adam haklı diyor, faiz çok yüksek kimse gelmiyor.
BURAYA YAZIYORUM, MATEMATİĞİ ANLAYIN
Ama tam tersi dönemde... Bak yazıyorum buraya. 2027, seçimden önce, eğer seçim kasımda olursa, seçimden önce, 2 yıl sonra yaklaşık, faizler düşmüş olacak. Ondan sonra bundan dolayı da hem borsa hem konut hem arsanın artmış olma ihtimali çok yüksek olacak. Matematiği anlayın"