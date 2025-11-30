Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı! İşte Türkiye’nin IMF’nin GSYİH listesindeki yeri

IMF’in paylaştığı 2026 yılı GSYİH tahminlerinde Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında üretim ve ticarete yön veren ülkeler yer aldı. Ayrıca özellikle zirvede yer alan ülkelerin sadece ekonomik değil siyasi açıdan da konumları gözler önüne serildi. Özellikle Hindistan’ın Dünyanın en büyük ekonomileri listesinde üst sıralarda yer alması da global ekonomide oyun kurucuların rollerini de bir kadar daha düşündürttü.

İşte 2026 yılında Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip olması beklenen ülkeler…