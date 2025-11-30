Menü Kapat
Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı! İşte Türkiye’nin IMF’nin GSYİH listesindeki yeri

Kasım 30, 2025 12:09
1
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2026 yılına ilişkin tahminlerini kamuoyu ile paylaştı. Bu tahminler arasında “Dünyanın en büyük 20 ekonomisi” de yer aldı. Uzmanlar, küresel finans kuruluşu tarafından paylaşılan verilerin gelecek yıl piyasalarda zorlu koşulların görülebileceğine dair ipuçları verdiğine dair yorum yaptı. Diğer yandan IMF’nin listesinde Türkiye’nin sıralaması da oldukça dikkat çekti…

2
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

IMF, 2026 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla tahminlerini açıklarken, büyüme oranının yüzde 1,6 olduğunu belirtti. Bu oran hem 2025 hem de 2026 yılını kapsarken, 2024’ten 0,2 oranında düşük olması ise piyasalarda daralma yaşanacağının haberini verdi. Reelde oldukça düşük seviyede olan bu daralmanın küresel ölçekte büyük bir alana işaret ettiği şeklinde yorumlandı.

3
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

IMF’in paylaştığı 2026 yılı GSYİH tahminlerinde Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında üretim ve ticarete yön veren ülkeler yer aldı. Ayrıca özellikle zirvede yer alan ülkelerin sadece ekonomik değil siyasi açıdan da konumları gözler önüne serildi. Özellikle Hindistan’ın Dünyanın en büyük ekonomileri listesinde üst sıralarda yer alması da global ekonomide oyun kurucuların rollerini de bir kadar daha düşündürttü.

İşte 2026 yılında Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip olması beklenen ülkeler…

4
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 EKONOMİSİ

20 NUMARA POLONYA

2026 tahmini GSYİH: 1,1 trilyon dolar

5
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

19 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN

2026 tahmini GSYİH: 1,31 trilyon dolar

6
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

18 NUMARA HOLLANDA

2026 tahmini GSYİH: 1,41 trilyon dolar

7
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

17 NUMARA ENDONEZYA

2026 tahmini GSYİH: 1,55 trilyon dolar

8
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

16 NUMARA TÜRKİYE

2026 tahmini GSYİH: 1,57 trilyon dolar

9
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

15 NUMARA GÜNEY KORE

2026 tahmini GSYİH: 1,93 trilyon dolar

10
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

14 NUMARA AVUSTRALYA

2026 tahmini GSYİH: 1,94 trilyon dolar

11
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

13 NUMARA MEKSİKA

2026 tahmini GSYİH: 2,03 trilyon dolar

12
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

12 NUMARA BREZİLYA

2026 tahmini GSYİH: 2,04 trilyon dolar

13
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

11 NUMARA İSPANYA

2026 tahmini GSYİH: 2,29 trilyon dolar

14
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

10 NUMARA KANADA

2026 tahmini GSYİH: 2,42 trilyon dolar

15
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

9 NUMARA RUSYA

2026 tahmini GSYİH: 2,50 trilyon dolar

16
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

8 NUMARA İTALYA

2026 tahmini GSYİH: 2,70 trilyon dolar

17
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

7 NUMARA FRANSA

2026 tahmini GSYİH: 3,55 trilyon dolar

18
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

6 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK

2026 tahmini GSYİH: 4,22 trilyon dolar

19
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

5 NUMARA JAPONYA

2026 tahmini GSYİH: 4,46 trilyon dolar

20
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

4 NUMARA HİNDİSTAN

2026 tahmini GSYİH: 4,50 trilyon dolar

21
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

3 NUMARA ALMANYA

2026 tahmini GSYİH: 5,32 trilyon dolar

22
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

2 NUMARA ÇİN

2026 tahmini GSYİH: 20,65 trilyon dolar

23
dunyanin en buyuk 20 ekonomisi

1 NUMARA ABD

2026 tahmini GSYİH: 31,82 trilyon dolar

