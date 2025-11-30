Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı! İşte Türkiye’nin IMF’nin GSYİH listesindeki yeri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Uluslararası Para Fonu (IMF) 2026 yılına ilişkin tahminlerini kamuoyu ile paylaştı. Bu tahminler arasında “Dünyanın en büyük 20 ekonomisi” de yer aldı. Uzmanlar, küresel finans kuruluşu tarafından paylaşılan verilerin gelecek yıl piyasalarda zorlu koşulların görülebileceğine dair ipuçları verdiğine dair yorum yaptı. Diğer yandan IMF’nin listesinde Türkiye’nin sıralaması da oldukça dikkat çekti…
IMF, 2026 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla tahminlerini açıklarken, büyüme oranının yüzde 1,6 olduğunu belirtti. Bu oran hem 2025 hem de 2026 yılını kapsarken, 2024’ten 0,2 oranında düşük olması ise piyasalarda daralma yaşanacağının haberini verdi. Reelde oldukça düşük seviyede olan bu daralmanın küresel ölçekte büyük bir alana işaret ettiği şeklinde yorumlandı.
IMF’in paylaştığı 2026 yılı GSYİH tahminlerinde Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında üretim ve ticarete yön veren ülkeler yer aldı. Ayrıca özellikle zirvede yer alan ülkelerin sadece ekonomik değil siyasi açıdan da konumları gözler önüne serildi. Özellikle Hindistan’ın Dünyanın en büyük ekonomileri listesinde üst sıralarda yer alması da global ekonomide oyun kurucuların rollerini de bir kadar daha düşündürttü.
İşte 2026 yılında Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip olması beklenen ülkeler…
20 NUMARA POLONYA
2026 tahmini GSYİH: 1,1 trilyon dolar
19 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN
2026 tahmini GSYİH: 1,31 trilyon dolar
18 NUMARA HOLLANDA
2026 tahmini GSYİH: 1,41 trilyon dolar
17 NUMARA ENDONEZYA
2026 tahmini GSYİH: 1,55 trilyon dolar
16 NUMARA TÜRKİYE
2026 tahmini GSYİH: 1,57 trilyon dolar
15 NUMARA GÜNEY KORE
2026 tahmini GSYİH: 1,93 trilyon dolar
14 NUMARA AVUSTRALYA
2026 tahmini GSYİH: 1,94 trilyon dolar
13 NUMARA MEKSİKA
2026 tahmini GSYİH: 2,03 trilyon dolar
12 NUMARA BREZİLYA
2026 tahmini GSYİH: 2,04 trilyon dolar
11 NUMARA İSPANYA
2026 tahmini GSYİH: 2,29 trilyon dolar
10 NUMARA KANADA
2026 tahmini GSYİH: 2,42 trilyon dolar
9 NUMARA RUSYA
2026 tahmini GSYİH: 2,50 trilyon dolar
8 NUMARA İTALYA
2026 tahmini GSYİH: 2,70 trilyon dolar
7 NUMARA FRANSA
2026 tahmini GSYİH: 3,55 trilyon dolar
6 NUMARA BİRLEŞİK KRALLIK
2026 tahmini GSYİH: 4,22 trilyon dolar
5 NUMARA JAPONYA
2026 tahmini GSYİH: 4,46 trilyon dolar
4 NUMARA HİNDİSTAN
2026 tahmini GSYİH: 4,50 trilyon dolar
3 NUMARA ALMANYA
2026 tahmini GSYİH: 5,32 trilyon dolar
2 NUMARA ÇİN
2026 tahmini GSYİH: 20,65 trilyon dolar
1 NUMARA ABD
2026 tahmini GSYİH: 31,82 trilyon dolar