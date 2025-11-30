Esenyurt’ta 4. kattan arabanın tavanına düşen kedi kamerada

Esenyurt’ta bir vatandaşın kedisi 4. kattan park haldeki aracın üzerine düştü. Kedinin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz cuma günü Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. katta bir vatandaşa ait olan kedi, pencere açıkken tüllere dolanıp oyun oynadığı sırada bir anda aşağı düştü. O sırada park halde bulunan bir arabanın tavanına denk gelen kedi, kazada yara almazken aracın tavanında hasar meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş ise, o anlara şaşkınlıkla tanık oldu. Düşme anı apartman güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.