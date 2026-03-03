Dilek İmamoğlu'nun kardeşinin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ve beraberindeki 21 kişi 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 4 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. 6 Şubat tarihinde mahkemece tutuklanan Kaya, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

İLK TEST SONUCU NEGATİF ÇIKMIŞTI

Ali Kaya'dan alınan kan ve idrar örneklerinin ardından yapılan ilk uyuşturucu testi negatif çıkmıştı. Ali Kaya daha sonrasında ikinci kez teste tabi tutuldu.

İKİNCİ TEST DE NEGATİF ÇIKTI

Ali Kaya'dan alınan saç ve tırnak örneklerinden yapılan uyuşturucu testlerinin sonucu da negatif çıktı.