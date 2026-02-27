CHP kulislerinde konuşuluyor: 3 isim Özgür Özel'e rakip olmak için hazırlık yapıyor

Kategoriler
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası bir yandan sürerken partide genel başkanlık tartışması başladı. TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'de Özgür Özel dışında 3 genel başkan adayından söz edildiğini söyledi.
Parti içi kulisleri paylaşan Atik "Kongre süreçleri ilerlerse 3 ismin adı geçiyor. CHP'de Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Oğuz Kaan Salıcı genel başkanlık için hazırlık yapıyor." dedi.
Atik bu isimlerinin arasının iyi olmadığını belirterek "Üçünün de arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Küs olduklarını söyleyenler oldu. " sözlerini ekledi.