Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası bir yandan sürerken partide genel başkanlık tartışması başladı. TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'de Özgür Özel dışında 3 genel başkan adayından söz edildiğini söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP kulislerinde konuşuluyor: 3 isim Özgür Özel'e rakip olmak için hazırlık yapıyor CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddiaları sürerken, partide genel başkanlık tartışmaları başladı ve Özgür Özel'e rakip olabilecek 3 isim öne çıktı. CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ceza davası devam ediyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özgür Özel dışında 3 genel başkan adayından söz edildiğini belirtti. Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Oğuz Kaan Salıcı'nın genel başkanlık için hazırlık yaptığı ifade edildi. Bu üç ismin arasında soğuk rüzgarlar estiği ve küs oldukları yönünde bilgiler paylaşıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'E RAKİP OLACAK 3 İSİM VAR

Parti içi kulisleri paylaşan Atik "Kongre süreçleri ilerlerse 3 ismin adı geçiyor. CHP'de Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Oğuz Kaan Salıcı genel başkanlık için hazırlık yapıyor." dedi.

Atik bu isimlerinin arasının iyi olmadığını belirterek "Üçünün de arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Küs olduklarını söyleyenler oldu. " sözlerini ekledi.