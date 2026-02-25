Menü Kapat
Gündem
 Nalan Güler Güven

CHP'de 'rüşvet' iddiası sonrası Sevigen'den Karabat ve Ağbaba'ya sert çağrı: 'Şimdi çıkın açıklama yapın'

CHP’nin tartışmalı kurultayıyla ilgili görülen davada tanık Tolgahan Erdoğan, dudak uçuklatan bir iddia ortaya attı. Erdoğan, susturulması için kendisine yarım milyon dolar teklif edildiğini öne sürerken; eski bakan Mehmet Sevigen, isimleri geçen Özgür Karabat ve Veli Ağbaba’ya "Partinizi düşünüyorsanız çıkan açıklama yapın!" diyerek sert tepki gösterdi.

CHP'de 'rüşvet' iddiası sonrası Sevigen’den Karabat ve Ağbaba’ya sert çağrı: 'Şimdi çıkın açıklama yapın'
Eski üyesi ve kurultay davasının kilit tanığı Tolgahan Erdoğan, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı Türk siyasetini sarsacak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, davanın seyrini değiştirecek "rüşvet" iddiasının yanı sıra, iki CHP’li milletvekilinin döviz büroları üzerinden yürüttüğü iddia edilen trafikle ilgili savcılığa kanıt sunduğunu belirtti. Bu iddialar üzerine Eski Devlet Bakanı Mustafa Sevigen çok sert açıklamalarda bulundu. Sevigen, iddialarda adı geçen Özgür Karabat ve Veli Ağbaba'ya seslenerek iddialar hakkında acil açıklama yapmalarını söyledi.

MEHMET SEVİGEN’DEN SERT ÇIKIŞ: "NEDEN SUSUYORSUNUZ?"

Programa katılan eski devlet bakanı , bu iddiaların şahısları değil doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi’ni bağladığını vurgulayarak Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve milletvekili Veli Ağbaba’ya seslendi.

Sevigen, sert ifadelerle şu çağrıda bulundu:

"Eğer partinizi düşünüyorsanız çıkın bu iddialar doğru mu değil mi söyleyin. Neden sessiz kalıyorsunuz? Eğer bu anlatılanlar yalansa, neden anında dava açıp dilekçesini buraya göndermiyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Emekli perişan, dar gelirli ekmek derdindeyken siz partinin üzerinden planlar yapıyorsunuz. Düşün artık bu partinin yakasından!"

CHP'de 'rüşvet' iddiası sonrası Sevigen’den Karabat ve Ağbaba’ya sert çağrı: 'Şimdi çıkın açıklama yapın'

"GAZİ'NİN PARTİSİ"

Ağbaba ve Karabat'a seslenen Sevigen bu durumun onları bağlamadığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi hedef aldığı için açıklama yapılması gerektiğini şu sözlerle savundu:

"Ben rica ediyorum çıkın açıklama yapın. Lütfen Veli Ağbaba, sende emeğim vardır senden rica ediyorum. Özgür Karabaş sizi seviyorum. Sen iyi bir çocuksun. Beraber de gittik söz verdin. Lütfen çık açıklama yap. Bunlar doğru mu değil mi bilelim. Açıklama yap. İddia ediyor, savcılığa verdim diyor, konuşmalar var diyor, baz kayıtları var diyor, gönderdiğin iş adamı bu var diyor. Bunlar önemli şeyler. Bunlar yenip yutulacak şeyler mi? Bunlar partiyi bağlıyor. Seni bağlamıyor. Beyefendiler sizi bağlamıyor. Bunlar partiyi bağlıyor. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlıyor bu. Gazinin partisi bağlıyor. Başka zaman bunun arkasından sığınıyoruz. Şimdi çıkın açıklama yapın. Tam fırsatı, tam yeri. Türkiye burada bizi seyrediyor.

CHP'de 'rüşvet' iddiası sonrası Sevigen’den Karabat ve Ağbaba’ya sert çağrı: 'Şimdi çıkın açıklama yapın'

"ÇIKIN DEYİN Kİ: DAVA AÇTIK!"

Sevigen bu iddialara yönelik bir dava açılıp açılmadığına dair açıklama yapılmasını belirterek şunları söyledi:

"Bak iddiada bulunuyor. Diyor ki "Yaradı beni." diyor. "Bas kayıtları var." diyor. "Yanıma geldi." diyor. "Modada oturduk." diyor. "Para teklif etti." diyor. Bunlar utanılacak şeyler değil mi? Nasıl bir insan olduk biz ya? Nasıl bir insan olduk? Neden korkuyoruz? Niye meydan okumuyoruz? Niye aynı anda dava açmıyoruz? Niye açtığın dava dilekçesini buraya göndermiyorsun? Anında. Ben diyeceksin ki "Tolgahan Erdoğan'a dava açtım. Dilekçesi de bu." Niye göndermiyorsun kardeşim? Neden çekiniyorsun ya? Niye partinin arkasına saklanıyorsunuz? Kardeşim düşün yeter bu partinin üstünden ya. Yeter ya her gün bunu mu tartışacağız ya. Seçime girmiş, fakir, fukara, perişan, emekli ölmüş, dar gelirli ölmüş, evine ekmek götüremeyen insanlar. Bayram geliyor, iftarlık bulamıyor, sahurluk bulamıyor. Sen burada kalkıyorsun, kendinize göre partinin üzerinden ahkam kesiyorsunuz. Açıklayın kardeşim ya da düşün ya düşün lütfen bu partinin yakasından düşün. Lanet olsun. "

