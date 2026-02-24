Eski CHP üyesi ve CHP'nin Kurultay Davası tanığı Tolgahan Erdoğan, TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında ses getirecek iddialarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ CHP Kurultay Davası tanığı Tolgahan Erdoğan: Vazgeçmem için 500 bin dolar teklif edildi Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, 2023 CHP Kurultayı'nın şaibeli olduğunu, kurultay için 50 milyon dolar dağıtıldığını ve tanıklıktan çekilmesi için kendisine CHP'li vekillerce 500 bin dolar rüşvet teklif edildiğini iddia etti. Tolgahan Erdoğan, CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Karabat'ın kendisine tanıklıktan çekilmesi için 500 bin dolar teklif ettiğini ileri sürdü. Erdoğan, 2023 CHP Kurultayı'nın şaibeli olduğunu ve kurultay için Laleli'deki döviz büroları aracılığıyla 50 milyon dolar dağıtıldığı iddiasını dile getirdi. Dört döviz bürosundan birinin sahibinin damadının Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin olduğunu belirtti. Binsat Holding yöneticilerinin, döviz bürosu iddialarını yazmaması karşılığında kendisine rüşvet teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Erdoğan, CHP'li milletvekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Karabat'ın iş insanı Turgut Koç'u aracı kılarak Nefes gazetesinde köşe yazarlığı teklif ettiklerini açıklayarak "Tanıklıktan çekilmem için 500 bin dolar önerdiler." dedi.

"İLK KEZ 'KURULTAY ŞAİBELİ' DİYEN BENİM"

Kurultay süreci ve sonrasında dava konusu olan durumla ilgili önemli bilgiler açıklayan Tolgahan Erdoğan canlı yayında yaptığı konuşmada "2023 kurultayı devam ederken daha 5 Kasım günü herhalde ilk defa 'Bu kurultay şaibelidir' diye tweet atan ilk kişilerden biriyim ve 6 Kasım 2023'te bu konuyla ilgili döviz büroları iddiasını, bu 50 milyon dolar Laleli'den Ankara'ya dağıtılması için gitti iddiasında bulunan bir kişiyim." diyerek şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Laleli'de bir 4 tane döviz bürosunun açılıp CHP kurultayı için 50 milyon dolar paranın kurultaya gitmesi başta bu iddiamız vardı.

Şimdi bunu günlerce özellikle CHP'ye yakın medya kuruluşları işi sulandırarak 50 milyon dolar çok büyük bir para bunun tırlarla taşınabileceğini iddia ettiler. Böyle bir paranın nasıl gidebileceğini sorgulamadılar ama biz hep şunu söyledik. 50 milyon dolar ben eski bir bankacı olarak da şunu söyleyebilirim: Toplamda 7-8 çantada taşınabilecek bir paraydı.

"DÖVİZ BÜROSUNUN DAMADI BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI YARDIMCISI ÇIKTI"

Bu döviz bürolarından bir tanesinin damadının Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Başkan yardımcısı olan şu anda tutuklu Ahmet Şahin'in olduğunu öğrendim.

Ve bu dört döviz bürosu da tamamı aynı memleketli, birbirleriyle akraba ve bu işleri yapan kişiler. Biz bu konuyu dile getirdiğimizde bunu özellikle 'Duydum' gibi iddialarla küçümsemeye çalışan arkadaşlar şunu nedense gözden kaçırdılar. 9 Kasım günü döviz bürosu sahiplerinden bir tanesinin yakını özellikle bu Can Holding davasında gözaltına alınan bir firma vardı Binsat Holding.

"HOLDİNG YÖNETİCİLERİ RÜŞVET TEKLİF ETTİ"

Binsat Holding yöneticileri bana ulaşarak 10 Kasım günü Ortaköy'de bir mekanla buluştuk. Bu konuyu nereden duyduğumu, bu konuyu dillendirmemem için bana birtakım rüşvetlerde ya da tekliflerde bulundu.

Kurultay'dan 4 gün sonra döviz bürosu iddialarını yazmamam için bana teklifte bulundular. Geçen 2 yıldan fazla sürede Gürkan Bey bu döviz büroları sonuçta ticari olarak benim bu haberlerimden mutlaka etkilenmiştir. Bana hiçbir şekilde tekzip yapmadılar. Hiçbir şekilde dava açmadılar."