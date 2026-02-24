CHP'nin kurultay davası ile İBB davasının birleşme talebinde karar çıktı!

Kategoriler
İstanbul
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası ile birleştirilmesi talebi reddedildi.
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü (23 Şubat) duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla fiilen bağlantılı olduğunu kaydederek, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine muvafakatname yazılmasını ve dosyanın İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesini talep etmiş, mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda İBB davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.
Muvafakatname talebi reddedildi, dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.