Politika
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

CHP'nin kurultay davası ile İBB davasının birleşme talebinde karar çıktı!

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin kurultayına dönük ceza davasının İBB davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi, dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

CHP'nin kurultay davası ile İBB davasının birleşme talebinde karar çıktı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
15:34
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
15:47

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası ile birleştirilmesi talebi reddedildi.

CHP'nin kurultay davası ile İBB davasının birleşme talebinde karar çıktı!

MAHKEME BİRLEŞTİRME TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü (23 Şubat) duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla fiilen bağlantılı olduğunu kaydederek, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine muvafakatname yazılmasını ve dosyanın İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesini talep etmiş, mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda İBB davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.

CHP'nin kurultay davası ile İBB davasının birleşme talebinde karar çıktı!

Muvafakatname talebi reddedildi, dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

