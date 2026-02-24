Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yazılım vurgusu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı teslim töreninde çok önemli mesajlar verdi. Milli yazılım vurgusu yapan Erdoğan, "Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez" diye konuştu. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin dışa bağımlılık seviyesinin yüzde 20'ye indiğinin söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 16:14

Cumhurbaşkanı , HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, "Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yazılım vurgusu

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerini ve milli teknoloji vurgusunu öne çıkardı.
Türkiye'nin artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini ihraç eden bir ülke olduğu belirtildi.
Ülkenin yazılımlarının milli olmamasının güvenli bir gelecekten söz edilemeyeceği vurgulandı.
Savunma sanayisinde dışa bağımlılık seviyesinin %20'ye indirildiği ifade edildi.
Türkiye'nin kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sene savunma ihracatının %48 artarak 10 milyar doları geride bıraktığı ve 2028'de 11 milyar dolar ihracat hedefinin olduğu söylendi.
2025 sonu itibarıyla proje hacminin 100 milyar doların, proje sayısının ise 1400'ün üzerine çıktığı aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

"DIŞA BAĞIMLILIK SEVİYESİNİ YÜZDE 20'YE İNDİRDİK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sancar ile birlikte denizlerdeki kapasitemizi artırıyoruz. Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir. Biz özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atımlarla tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik. Bu seviyeye engellere rağmen sabırla ve azimle ulaştık. Dışa bağımlılık seviyesini yüzde 20'ye indirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yazılım vurgusu

MİLLİ YAZILIM VURGUSU

Artık kendi teknolojisini, kendi yazılımını üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var. Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Bugün Türkiye kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yazılım vurgusu

Türkiye'nin hem gök vatanda hem mavi vatanda caydırıcılık gücünü bir ileri seviyeye taşıyacak bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yazılım vurgusu

"SAVUNMA İHRACATIMIZ 10 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Geçtiğimiz sene savunma ihracatımız yüzde 48 artarak 10 milyar doları geride bıraktı. 2028'de 11 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak istiyoruz. 2025 sonu itibariyle proje hacmimiz 100 milyar doların, proje sayısı ise 1400'ün üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yazılım vurgusu

“BİZİM KİMSENİN BİR AVUÇ TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK”

Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yoktur. Tek derdimiz bölgemizle birlikte küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunan bir Türkiye inşa etmektir. Elimizi ve gerektiğinde gövdemizi taşın altına işte bunun için koyuyoruz"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'nin kurultay davası ile İBB davasının birleşme talebinde karar çıktı!
Devlet Bahçeli'den MEB'in ramazan genelgesine destek! '168 kişi 1 insan etmez'
ETİKETLER
#Son Dakika
#erdoğan
#Konuşma
#haber
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.