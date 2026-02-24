Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli yazılım vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, "Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez" ifadelerini kullandı.

Özetle

"DIŞA BAĞIMLILIK SEVİYESİNİ YÜZDE 20'YE İNDİRDİK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sancar ile birlikte denizlerdeki kapasitemizi artırıyoruz. Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir. Biz özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atımlarla tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik. Bu seviyeye engellere rağmen sabırla ve azimle ulaştık. Dışa bağımlılık seviyesini yüzde 20'ye indirdik.

MİLLİ YAZILIM VURGUSU

Artık kendi teknolojisini, kendi yazılımını üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var. Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Bugün Türkiye kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biridir.

Türkiye'nin hem gök vatanda hem mavi vatanda caydırıcılık gücünü bir ileri seviyeye taşıyacak bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

"SAVUNMA İHRACATIMIZ 10 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Geçtiğimiz sene savunma ihracatımız yüzde 48 artarak 10 milyar doları geride bıraktı. 2028'de 11 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak istiyoruz. 2025 sonu itibariyle proje hacmimiz 100 milyar doların, proje sayısı ise 1400'ün üzerine çıktı.

“BİZİM KİMSENİN BİR AVUÇ TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK”

Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yoktur. Tek derdimiz bölgemizle birlikte küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunan bir Türkiye inşa etmektir. Elimizi ve gerektiğinde gövdemizi taşın altına işte bunun için koyuyoruz"