A101 26 Şubat - 5 Mart aktüel kataloğu 2026! Halı çeşitleri, fırın, su sebili, dikey süpürge ve overlok makinesi geliyor

A101’de bu hafta ve yeni haftada indirimli olarak satışa sunulacak ürünler belli oldu. A101 26 Şubat aktüel kataloğunda haftanın en çok merakla beklenen ürünü olan Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL, Elektronik Para Kasası 999 TL’den satışa sunulacak. Servis Gereçleri 145 TL, Metal Saklama Kabı Çeşitleri 549 TL, Düdüklü Tencere 899 TL, Çelik Termos 689 TL’den müşterileri bekleyecek. A101’de özellikle bu hafta beyaz eşya ürünlerinde kampanyalar reyonlarda yerini alacak. 8 KG Çamaşır Makinesi 18.999 TL, Mini Buzdolabı 4.799 TL, No-Frost Buzdolabı 21.99 TL, 6 Programlı Bulaşık Makinesi 13.999 TL, 4 Raflı Metal Ayakkabılık 2.199 TL, Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL ve Çöp Kovası 89,50 TL’den satışta olacak. İşte, A101 26 Şubat-5 Mart aktüel kataloğu…
4K 70 İnç UHD Smart Televizyon 42.999 TL
65 İnç UHD Android Televizyon 23.999 TL
65 İnç Frameless 4K Qled Google Televizyon 25.999 TL
Bluetooth Şarjlı Kablosuz Mouse 299 TL
5 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.499 TL
Tost Makinesi 2.199 TL
Saç Kurutma Makinesi 899 TL
Dijital Termos 369 TL
Akıllı Hava Temizleyici 2.999 TL
Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL
Elektronik Para Kasası 999 TL
İzolasyonlu Piknik Sepeti 469 TL
2 Yıl Garantili Su Sebili 5.499 TL
8 Kg Çamaşır Makinesi 18.999 TL
MB4001 Mini Buzdolabı 4.799 TL
No-Frost Buzdolabı 21.999 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 13.999 TL
160 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
4 Raflı Metal Ayakkabılık 2.199 TL
Sprey Mop 249 TL
Etkili Alanı 10-18 m2 Akıllı Hava Temizleyici 2.999 TL
Dijital Banyo Baskülü 299 TL
1.5 L Toz Hane Kapasitesi 999 TL
Kahve ve Baharat Öğütücü 999 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL
İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
3 Musluklu Su Sebili 7.999 TL
Doğrayıcı 599 TL
Midi Fırın 2.999 TL
Saç Düzleştirici 329 TL
Elektrikli Çay Makinesi 1.199 TL
Katı Meyve Sıkacağı /Blender Seti 1.799 TL
Halı Yıkama Makinesi 1.199 TL
Dikey Süpürge 1.849 TL
50 İnç 4K Whale TV 14.799 TL
Go Mobile Kablosuz Mouse 99,50 TL
Ayaklı Makyaj Masası 4.999 TL
Zigon Sehpa 889 TL
Dijital Baskılı Salon Halısı 1.149 TL
3 Katlı Organizer 139 TL
Termos Çeşitleri 339 TL