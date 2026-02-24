A101 26 Şubat - 5 Mart aktüel kataloğu 2026! Halı çeşitleri, fırın, su sebili, dikey süpürge ve overlok makinesi geliyor

A101’de bu hafta ve yeni haftada indirimli olarak satışa sunulacak ürünler belli oldu. A101 26 Şubat aktüel kataloğunda haftanın en çok merakla beklenen ürünü olan Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL, Elektronik Para Kasası 999 TL’den satışa sunulacak. Servis Gereçleri 145 TL, Metal Saklama Kabı Çeşitleri 549 TL, Düdüklü Tencere 899 TL, Çelik Termos 689 TL’den müşterileri bekleyecek. A101’de özellikle bu hafta beyaz eşya ürünlerinde kampanyalar reyonlarda yerini alacak. 8 KG Çamaşır Makinesi 18.999 TL, Mini Buzdolabı 4.799 TL, No-Frost Buzdolabı 21.99 TL, 6 Programlı Bulaşık Makinesi 13.999 TL, 4 Raflı Metal Ayakkabılık 2.199 TL, Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL ve Çöp Kovası 89,50 TL’den satışta olacak. İşte, A101 26 Şubat-5 Mart aktüel kataloğu…

A101 26 ŞUBAT PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU 2026

4K 70 İnç UHD Smart Televizyon 42.999 TL

65 İnç UHD Android Televizyon 23.999 TL

65 İnç Frameless 4K Qled Google Televizyon 25.999 TL

Bluetooth Şarjlı Kablosuz Mouse 299 TL

5 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.499 TL

Tost Makinesi 2.199 TL

Saç Kurutma Makinesi 899 TL

Dijital Termos 369 TL

Akıllı Hava Temizleyici 2.999 TL

Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

Katlanabilir Portatif Mangallı Masa 7.699 TL

Elektronik Para Kasası 999 TL

İzolasyonlu Piknik Sepeti 469 TL

2 Yıl Garantili Su Sebili 5.499 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 18.999 TL

MB4001 Mini Buzdolabı 4.799 TL

No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 13.999 TL

160 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

4 Raflı Metal Ayakkabılık 2.199 TL

Sprey Mop 249 TL

Etkili Alanı 10-18 m2 Akıllı Hava Temizleyici 2.999 TL

Dijital Banyo Baskülü 299 TL

1.5 L Toz Hane Kapasitesi 999 TL

Kahve ve Baharat Öğütücü 999 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL

İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

A101 5 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

3 Musluklu Su Sebili 7.999 TL

Doğrayıcı 599 TL

Midi Fırın 2.999 TL

Saç Düzleştirici 329 TL

Elektrikli Çay Makinesi 1.199 TL

Katı Meyve Sıkacağı /Blender Seti 1.799 TL

Halı Yıkama Makinesi 1.199 TL

Dikey Süpürge 1.849 TL

50 İnç 4K Whale TV 14.799 TL

Go Mobile Kablosuz Mouse 99,50 TL

Ayaklı Makyaj Masası 4.999 TL

Zigon Sehpa 889 TL

Dijital Baskılı Salon Halısı 1.149 TL

3 Katlı Organizer 139 TL

Termos Çeşitleri 339 TL