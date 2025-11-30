Kütahya deprem mi oldu, son dakika? 30 Kasım son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Kütahya'da bugün saat 11.36 sıralarında deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Kütahya ve çevre illerden de hissedildi.

Vatandaşlar tarafından Kütahya deprem mi oldu, son dakika bilgilerini araştırıyor.

KÜTAHYA DEPREM Mİ OLDU, SON DAKİKA?

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre Kütahya'nın Gediz ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem emydana geldi. 10.3 km derinlikte meydana gelen deprem saat 11.36 sıralarında gerçekleşti.

Depremle ilgili henüz yetkililer tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

AFAD, KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 30 KASIM

AFAD'ın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bilgilere göre 30 Kasım 2025 Pazar günü meydana gelen son depremlerin listesi şöyle: