F1 Katar GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sezonun son iki yarışı

Formula 1 (F1) 2025 Dünya Şampiyonası'nın 23. ve sondan bir önceki yarışı bugün Katar'da gerçekleştirilecek.

Yarış tutkunları tarafından heyecanla beklenen yarışın sıralama turlarında McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris 1 ve 2. sırada yer alırken, şampiyonluk yarışındaki bir diğer isim olan Red Bull pilotu Max Verstappen ise 3. sıraya yerleşti.

Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından ise F1 Katar GP saat kaçta, hangi kanalda yayınlancağı merak ediliyor.

F1 KATAR GP SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın 23. ve sondan bir önceki yarışı olan Katar GP açıklanan bilgilere göre bugün (30 Kasım 2025 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Yarış öncesinde F1 puan tablosunun ilk 5 sırası ise şöyle:

Lando Norris | McLaren | 396 Oscar Piastri | McLaren | 374 Max Verstappen | Red Bull | 371 George Russel | Mercedes | 301 Charles Leclerc | Ferrari | 226

F1 KATAR GP HANGİ KANALDA?

Katar'da bulunan 5.419 km uzunluğundaki Lusait Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Katar GP, beIN Sports 4 ve F1 TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kritik yarışta Lando Norris'in şampiyonluğunu ilan edebilmesi için Oscar Piastri ve Max Verstappen'in 2 puan önde tamamlaması yeterli olacak.