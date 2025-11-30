Menü Kapat
13°
 Hüseyin Bahcivan

F1 Katar GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sezonun son iki yarışı

Formula 1 2025 Dünya Şampiyonası'nın son yarışları devam ediyor. Bugün şampiyonada Katar Grand Prixi gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından F1 Katar GP saat kaçta, hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor.

F1 Katar GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sezonun son iki yarışı
() 2025 Dünya Şampiyonası'nın 23. ve sondan bir önceki yarışı bugün Katar'da gerçekleştirilecek.

Yarış tutkunları tarafından heyecanla beklenen yarışın sıralama turlarında McLaren pilotları ve 1 ve 2. sırada yer alırken, şampiyonluk yarışındaki bir diğer isim olan Red Bull pilotu ise 3. sıraya yerleşti.

Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından ise F1 Katar GP saat kaçta, hangi kanalda yayınlancağı merak ediliyor.

F1 Katar GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sezonun son iki yarışı

F1 KATAR GP SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın 23. ve sondan bir önceki yarışı olan Katar GP açıklanan bilgilere göre bugün (30 Kasım 2025 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Yarış öncesinde F1 puan tablosunun ilk 5 sırası ise şöyle:

  1. Lando Norris | McLaren | 396
  2. Oscar Piastri | McLaren | 374
  3. Max Verstappen | Red Bull | 371
  4. George Russel | Mercedes | 301
  5. Charles Leclerc | Ferrari | 226
F1 Katar GP saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sezonun son iki yarışı

F1 KATAR GP HANGİ KANALDA?

Katar'da bulunan 5.419 km uzunluğundaki Lusait Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Katar GP, beIN Sports 4 ve F1 TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kritik yarışta Lando Norris'in şampiyonluğunu ilan edebilmesi için Oscar Piastri ve Max Verstappen'in 2 puan önde tamamlaması yeterli olacak.

#max verstappen
#formula 1
#oscar piastri
#lando norris
#F1
#Katar Gp
#Motor Sporları
#Aktüel
