Aile toplantısı kanlı bitti! Silahlı baskında çok sayıda ölü var

ABD'nin California eyaletinde yer alan Stocton şehrinde yaşayan bir aile, toplantı için bir araya geldi. Düzenlenen toplantı sırasında silahlı baskın meydana geldi.

Toplantı esnasında açılan ateş sonucu İlk belirlemelere göre olayda 14 kişi vuruldu. Aile üyelerinden en az 4'ü hayatını kaybetti.

Sosyal medyaya yansıyan iddialara göre saldırı, çocukların doğum günü kutlama partisine yönelik düzenlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.