Su krizini çözecek uygulama! Bakanlık düğmeye bastı: 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak

ZORUNLU YAĞMUR HASADI İÇİN ŞARTLAR BELLİ OLDU

Heyecan uyandıran gelişmenin detayları merak edilirken, üzerinde en çok konuşulan konulardan biri de yağmur hasadının hangi binalarda zorunlu olacağıydı. Kamuoyu ile paylaşılan mevzuatla akıllardaki sorular da cevabını buldu.

Buna göre Bakanlığın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 11 Mart’ta yapılan değişiklik çerçevesinde depo hacmi 7 metreküpün üzerindeki yapılarda, parsel alanı 2 bin metrekareyi aşan projelerde, çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ile kamu binalarında yağmur hasadı sistemi kurulacak. Bu sistem ile yıllık yaklaşık 6,2 milyon metreküp su tasarrufu bekleniyor.