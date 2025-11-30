Su krizini çözecek uygulama! Bakanlık düğmeye bastı: 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle su krizinin çözümü için büyük bir adım atıldı. Buna göre büyük ölçekli özel ve kamu binalarında yağmur hasadı ve gri su sistemleri zorunlu hale gelecek. 1 Ocak 2026 tarihi ile başlayacak uygulamada yıllık 6,2 milyon metreküp su tasarrufu elde edilmesi bekleniyor.
Kurak geçen mevsimler, su kaynaklarının azalması ve aşırı sıcaklar yüzünden buharlaşmanın artması kullanılabilir su kaynaklarının azalmasına neden oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı attığı yeni adım ise oluşabilecek su krizinin önüne geçilmesinde etkili olacak. Bu kapsamda arıtılan yağmur suları, bahçe sulamalarında ve tuvalet rezervuarlarında yeniden kullanıma sunulacak. Bu ise büyük bir su tasarrufunun da önünü açacak.
Heyecan uyandıran gelişmenin detayları merak edilirken, üzerinde en çok konuşulan konulardan biri de yağmur hasadının hangi binalarda zorunlu olacağıydı. Kamuoyu ile paylaşılan mevzuatla akıllardaki sorular da cevabını buldu.
Buna göre Bakanlığın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 11 Mart’ta yapılan değişiklik çerçevesinde depo hacmi 7 metreküpün üzerindeki yapılarda, parsel alanı 2 bin metrekareyi aşan projelerde, çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ile kamu binalarında yağmur hasadı sistemi kurulacak. Bu sistem ile yıllık yaklaşık 6,2 milyon metreküp su tasarrufu bekleniyor.
Gri su sistemi, duş, küvet ve lavabolarda kullanılan suların arıtılarak yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılmasını içeriyor. Bu sistem ise yeni yıl ile birlikte yatak kapasitesi 200’ü aşan tesislerinde, inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan AVM’lerde ve 30 bin metrekare üzerindeki kamu binalarında zorunlu olacak. Bu uygulama ile de yıllık yaklaşık 4 milyon metreküp su tasarrufu hedefleniyor.
Hem yağmur hasadı hem de gri su sistemlerinde depolama tankları sistemin kalbini oluşturuyor. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde depolama tanklarının yerine ilişkin detaylar da bulunuyor. Buna göre su tasarrufu sağlayacak depolama tankları arka ve yan bahçelerde olursa yer altına yerleştirilecek. Ön bahçede olması durumunda ise tanklar yoldan en az 2 metre mesafede olmak zorunda.
Yağmur hasadı sisteminde su deposu kapasitesi, çatının yapısının yanı sıra şehrin yıllık yağış ortalamasına göre toplanabilir su miktarının en az yüzde 6’sını karşılayacak şekilde olacak. Gri su depolarının kapasitesi ise bağlı olduğu rezervuarlarda kullanılacak suyun yarısını karşılamak zorunda.