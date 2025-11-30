Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Su krizini çözecek uygulama! Bakanlık düğmeye bastı: 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak

Kasım 30, 2025 10:19
1
Su krizini çözecek uygulama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle su krizinin çözümü için büyük bir adım atıldı. Buna göre büyük ölçekli özel ve kamu binalarında yağmur hasadı ve gri su sistemleri zorunlu hale gelecek. 1 Ocak 2026 tarihi ile başlayacak uygulamada yıllık 6,2 milyon metreküp su tasarrufu elde edilmesi bekleniyor.

2
Su krizini çözecek uygulama

Kurak geçen mevsimler, su kaynaklarının azalması ve aşırı sıcaklar yüzünden buharlaşmanın artması kullanılabilir su kaynaklarının azalmasına neden oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı attığı yeni adım ise oluşabilecek su krizinin önüne geçilmesinde etkili olacak. Bu kapsamda arıtılan yağmur suları, bahçe sulamalarında ve tuvalet rezervuarlarında yeniden kullanıma sunulacak. Bu ise büyük bir su tasarrufunun da önünü açacak.

3
Su krizini çözecek uygulama

ZORUNLU YAĞMUR HASADI İÇİN ŞARTLAR BELLİ OLDU

Heyecan uyandıran gelişmenin detayları merak edilirken, üzerinde en çok konuşulan konulardan biri de yağmur hasadının hangi binalarda zorunlu olacağıydı. Kamuoyu ile paylaşılan mevzuatla akıllardaki sorular da cevabını buldu.

Buna göre Bakanlığın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 11 Mart’ta yapılan değişiklik çerçevesinde depo hacmi 7 metreküpün üzerindeki yapılarda, parsel alanı 2 bin metrekareyi aşan projelerde, çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ile kamu binalarında yağmur hasadı sistemi kurulacak. Bu sistem ile yıllık yaklaşık 6,2 milyon metreküp su tasarrufu bekleniyor.

4
Su krizini çözecek uygulama

TURİZM TESİSLERİ VE AVM’LER İÇİN GRİ SU SİSTEMİ

Gri su sistemi, duş, küvet ve lavabolarda kullanılan suların arıtılarak yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılmasını içeriyor. Bu sistem ise yeni yıl ile birlikte yatak kapasitesi 200’ü aşan tesislerinde, inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan AVM’lerde ve 30 bin metrekare üzerindeki kamu binalarında zorunlu olacak. Bu uygulama ile de yıllık yaklaşık 4 milyon metreküp su tasarrufu hedefleniyor.  

5
Su krizini çözecek uygulama

DEPOLAMA TANKLARININ YERİ CEPHEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Hem yağmur hasadı hem de gri su sistemlerinde depolama tankları sistemin kalbini oluşturuyor. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde depolama tanklarının yerine ilişkin detaylar da bulunuyor. Buna göre su tasarrufu sağlayacak depolama tankları arka ve yan bahçelerde olursa yer altına yerleştirilecek. Ön bahçede olması durumunda ise tanklar yoldan en az 2 metre mesafede olmak zorunda.

6
Su krizini çözecek uygulama

KAPASİTE YILLIK YAĞIŞ ORTAŞAMASINA GÖRE

Yağmur hasadı sisteminde su deposu kapasitesi, çatının yapısının yanı sıra şehrin yıllık yağış ortalamasına göre toplanabilir su miktarının en az yüzde 6’sını karşılayacak şekilde olacak. Gri su depolarının kapasitesi ise bağlı olduğu rezervuarlarda kullanılacak suyun yarısını karşılamak zorunda.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.