Meksika'da bar katliamı! Mermiler havada uçuştu

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'nın başkenti Meksiko'nun yakınında yer alan Tula şehrindeki bir bara gelen silahlı saldırganlar katliam düzenledi. Polis raporuna göre silahlı kişiler şehrin işçi mahallesinde bulunan La Resaka adlı bara baskın düzenledi.
Times of India haber sitesinin haberine göre, saldırıda 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
Federal ve eyalet güvenlik birimlerinin başlattığı operasyona rağmen henüz herhangi bir şüpheliye ulaşılamadı. Tula’nın yer aldığı Hidalgo eyaletinin, çalıntı akaryakıt kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerin yoğun faaliyet gösterdiği bir bölge olarak biliniyor.
Hidalgo Eyaleti Güvenlik Bürosu, saldırıdan önce Tula’da rakip çeteler arasında gerilim ve anlaşmazlıkların tespit edildiğini duyurdu. Yerel basında yer alan haberlere göre, bölgede bir çete liderinin tutuklanmasının ardından karteller arasındaki hesaplaşmaların yeniden alevlendiği belirtildi.