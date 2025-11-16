ABD'de silahlı saldırı! Biri çocuk çok sayıda ölü var

ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Essex County Savcılığı'na göre, Cumartesi gecesi New Jersey'de bulunan Newark şehrinin South Ward semtinde silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırı sonucu biri çocuk en az dört kişinin hayatını kaybettiği, bir başka çocuk da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Olay yerel saat ile 19.00 sıralarında gerçekleşirken yetkililer, yaralıların isimlerini açıklamadı.

"AHLAKSIZ VE ANLAMSIZ"

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, yaptığı açıklamada, bu şiddeti “ahlaksız ve anlamsız” olarak nitelendirdi.

Baraka, “Bu cinayeti haklı gösterebilecek hiçbir açıklama yok. Şehrin şiddet olaylarında tarihi bir azalma yaşanırken meydana gelen bu olay, yapmamız gereken çok daha fazla iş olduğunu bize açıkça hatırlatıyor. Kimse birbirimize yardım etmek ve birbirimizi iyileştirmek için üzerine düşen görevi yerine getirmekten muaf değildir.” ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, soruşturmanın aktif ve devam ettiğini belirttiler.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Vali Phil Murphy, “Lütfen yaralılar ve aileleri için dua edin” ifadelerini kullandı.