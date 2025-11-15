Yolcu dolu otobüse silahlı saldırı kamerada

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde seyir halinde olan halk otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Otobüsün kendisine yol vermemesine sinirlenen sürücü silahlı saldırıda bulundu. Kurşunlardan biri otobüsün şoför kabinine isabet ederken yolcular büyük panik yaşadı. Saldırgan ateş etmeye çalışırken otobüs şoförü aracı hızla uzaklaştırdı. Saldırgan kısa sürede gözaltına alındı. Dehşet dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.