Şanlıurfa'da düğünde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da park yeri bulamayan komşu, sokakta sünnet düğünü yapan düğün sahipleri ve davetlilere ateş açtı.

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi.

PARK YERİ BULAMAYINCA DEHŞET SAÇTI

İddiaya göre, apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı. Düğün sahipleri ile tartışan şahıs, av tüfeği ile kalabalığa ateş etti. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

7 KİŞİYİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5’i çocuk 7 kişi yaralandı. Bölgeye giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

16 YAŞINDAKİ KIZ ÖLDÜ

Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılardan 16 yaşındaki İklimya Subay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.