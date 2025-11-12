İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, Çay Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, araçla mahalleye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği H.E., S.E., S.D. ve Y.D. yaralandı; park halindeki bir otomobil de mermi isabeti nedeniyle zarar gördü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan H.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ege Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen S.E.’nin durumunun ağır olduğu, diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

5 SALDIRGAN YAKALANDI

Polisler, saldırıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen A.D., D.D., E.D., S.D. ve M.D.’yi gözaltına alırken, saldırıda kullanılan silah ve bıçak ele geçirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.