Kavgada hırslarını alamayınca geri döndüler! Mekanı kurşuna dizdiler

Ankara'da bir eğlence mekanında taşkınlık çıkardıkları gerekçesiyle garsonlar tarafından uyarılan 5 kişiyle çalışanlar arasında kavga çıktı. Kavgadan sonra dışarı çıkan şüpheliler, yaklaşık 1 saat sonra mekana geri dönüp tabancayla eğlence mekanına ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken mekanda maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Saldırganların peşine düşen polis ekipleri mekanı ateş ettiği belirlen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.