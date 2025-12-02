Menü Kapat
13°
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

John Duran'ın gol sevincine tepki yağıyor! Galatasaray, TFF'ye şikayet edecek

Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, derbide golünü attıktan sonra yaptığı müstehcen hareketle tepkileri üzerine çekti. Galatasaray yönetiminin Duran'ı TFF'ye şikayet edeceği öğrenildi.

John Duran'ın gol sevincine tepki yağıyor! Galatasaray, TFF'ye şikayet edecek
Süper Lig’in 14. haftası dev derbiye sahne oldu. Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı ağırladı. 1-1’lik eşitlikle noktalanan maçta sarı lacivertliler, 27. dakikada Sane'nin attığı gole 90+5'te Duran ile karşılık verdi.

Bu skorla birlikte Galatasaray 33 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 32 puana yükselerek zirve takibini sürdürüyor.

John Duran'ın gol sevincine tepki yağıyor! Galatasaray, TFF'ye şikayet edecek

DURAN'DAN TEPKİ ÇEKEN GOL SEVİNCİ

Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın bulduğu golden sonra yaptığı hareket ise gündeme oturdu. 21 yaşındaki futbolcunun reklam panolarının üzerine çıkarak gerçekleştirdiği müstehcen hareket oldukça tepki çekti.

John Duran'ın gol sevincine tepki yağıyor! Galatasaray, TFF'ye şikayet edecek

TFF'YE ŞİKAYET EDİLECEK

Galatasaray yönetiminin, görüntülerin ardından Duran’ı Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet etme hazırlığında olduğu öğrenildi.

John Duran'ın gol sevincine tepki yağıyor! Galatasaray, TFF'ye şikayet edecek

EDERSON'A CEZA VERİLMEMİŞTİ...

Öte yandan Fenerbahçe kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında yaptığı benzer hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edilmiş ancak ceza almamıştı.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
