Elazığ'da yürek yakan feci kaza! İşte o anlar

Elazığ'da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ailesiyle yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Mikail Barut'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Barut'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.