Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisi yan yattı, çok sayıda öğrenci yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada; sabah saatlerinde N.T. okul servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre kazada 8 öğrenci hafif yaralandı.
Yaralı öğrenciler, tedbir amacıyla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak kontrol altına alındı.
Kazanın, sabah etkili olan yoğun sis nedeniyle meydana geldiği öne sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.