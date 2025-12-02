Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisi yan yattı, çok sayıda öğrenci yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada; sabah saatlerinde N.T. okul servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kaza yaptı.

8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre kazada 8 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralı öğrenciler, tedbir amacıyla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak kontrol altına alındı.

YOĞUN SİS KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Kazanın, sabah etkili olan yoğun sis nedeniyle meydana geldiği öne sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.