Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Diyarbakır'da fuhuş operasyonu! Detaylar şoke etti: Kadınların albümünü yapıp...

Diyarbakır merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda 25 kişi tutuklanırken, ortaya çıkan detaylar şaşkına çevirdi. Fuhuş çetelerinin sosyal medya üzerinden fotoğraf albümleri oluşturarak mağdurları ağlarına çektikleri belirlendi. Öte yandan fuhuş yaptığı belirlenen 80 kişiye rekor ceza yazıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Diyarbakır'da fuhuş operasyonu! Detaylar şoke etti: Kadınların albümünü yapıp...
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 10:43

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden ilan vererek fuhşa aracılık eden ve mağdur kadınlar üzerinden kazanç sağlayan zanlılara yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında il emniyet müdürlükleri operasyonun düğmesine bastı. Diyarbakır, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

ALBÜM OLUŞTURMUŞLAR

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, fuhuş ağına yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 26 şüpheliden 25'inin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, fuhuş çetesinin sosyal medya üzerinden fotoğraf albümleri oluşturarak mağdur kişileri tuzağa çektiği, kendilerine "ajans" adını verdikleri ifade edildi.

Çete içerisinde "admin" olarak adlandırılan kişinin bilgisayar üzerinden müşteri yönlendirmesi yaptığı, mağdur kadınların kiralanan araçlar ve belirli taksiciler aracılığıyla otel, ev ve apartlara götürüldüğünün belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, sisteme bağlı taksicilerin yalnızca taşımacılık yapmadığı, müşteri temini, yönlendirme, iletişim, güvenlik ve erketelik (kumarhane ve benzeri yerlerde gözcülük yapma) gibi görevler de üstlendiği bildirildi.

KONUMCU VE KRALİÇE ŞİFRELERİ

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kendi aralarında "konumcu", "kraliçe" gibi şifreli tabirler kullandıklarının belirlendiği, örgüt içerisinde üst, orta ve alt kademe yöneticilerin bulunduğunun, görev dağılımının net şekilde yapıldığının ve gelirin belirli oranlarda paylaştırıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelilerin fuhuştan elde ettikleri kazançları lüks eğlence mekanlarında harcadıklarının, kadınlardan ve müşterilerden aldıkları ücretlerin bir kısmını komisyon, kasa payı ve taksi ücreti adı altında topladıklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"25 Kasım günü yapılan ve 'Figüran' adı verilen operasyonda 28 mağdur kadın kurtarılırken, müşteri konumundaki 80 kişiye toplam 2 milyon 592 bin lira idari para cezası uygulandı. Fuhuş için kullanılan 23 otel/apart için ise oda kapatma işlemleri başlatıldı."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fuhuş operasyonunda ekipler bile şaşkına döndü! O anlar kamerada
Aksaray’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
ETİKETLER
#operasyon
#İnsan Ticareti
#Fuhş
#Örgütlü Suç
#Çocuk Sömürüsü
#Internet Suçları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.