İsrail, İran’a düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı

İsrail ordusu, İran’a düzenlenen saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı. ABD, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, İsrail ordusu İran’a düzenlenen saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı. İsrail ordusu, İran’ın balistik füze ve savunma sistemlerine karşı 30'dan fazla saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. İran askerlerinin bulunduğu karargahların da yok edildiğini aktaran ordu, "Son saatlerde devam eden geniş çaplı saldırılarda hava kuvvetleri Tahran semalarında hava üstünlüğünü ele geçirdikten sonra rejimin onlarca savaş karargahı vuruldu" dedi.