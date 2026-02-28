Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Premier Lig yıldızı için devreye girildi: Juventus ile kıran kırana yarış

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe’de savunma hattına takviyeler için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibinin tüm yeni sözleşme tekliflerini reddeden ve sezon sonunda boşa çıkacak olan dünya yıldızını kadrosuna katmak için operasyona start verdi. İtalyan devi Juventus'un da peşinde olduğu Arjantinli stoper için yönetim, transferi bitirmek üzere tüm kozlarını oynuyor. İşte o isim...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 13:51

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, savunma hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Premier Lig yıldızı için devreye girildi: Juventus ile kıran kırana yarış

Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Bournemouth ile köprüleri atan o yıldız ismi listesinin ilk sırasına yazdı.

Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Premier Lig yıldızı için devreye girildi: Juventus ile kıran kırana yarış

SAVUNMAYA ARJANTİNLİ DUVAR: MARCOS SENESİ

Transfer dönemlerinde adı sıkça Türk takımlarıyla anılan Marcos Senesi, bu kez imzaya hiç olmadığı kadar yakın. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki tecrübeli stoper için temaslarını sıklaştırdı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya, Arjantinli yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Premier Lig yıldızı için devreye girildi: Juventus ile kıran kırana yarış

BOURNEMOUTH’UN 4 TEKLİFİNİ DE REDDETTİ!

İngiliz ekibi Bournemouth, savunmanın bel kemiği olan Senesi’yi takımda tutmak için tüm imkanlarını seferber etti. Ancak gelen bilgilere göre başarılı savunmacı, kulübünün sunduğu 4 farklı yeni sözleşme teklifini de geri çevirdi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Senesi, sezon sonunda boşa çıkarak Avrupa’nın devlerinden birine imza atmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Premier Lig yıldızı için devreye girildi: Juventus ile kıran kırana yarış

JUVENTUS DA PEŞİNDE

Fenerbahçe’nin bu transferdeki işi hiç de kolay değil. Premier Lig’deki performansıyla devlerin dikkatini çeken Senesi için İtalyan devi Juventus da devreye girdi. Savunma hattında yenilenmeye giden Torino ekibi, Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile ciddi bir yarış içine girdi.

Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Premier Lig yıldızı için devreye girildi: Juventus ile kıran kırana yarış

HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA ETKİLİ

Bu sezon Bournemouth formasıyla 28 resmi maça çıkan Marcos Senesi, sadece savunmadaki sertliğiyle değil, skora katkısıyla da ön plana çıkıyor. Güncel sezonda 4 asistlik performans sergileyen deneyimli stoper, modern futbolun beklediği "oyun kurucu stoper" tanımına tam uyuyor. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelerek projesini sunması ve transferi bitirmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Nottingham Forest maçı sonrası karar verildi!
Galatasaray'da Juventus zaferi sonrası ilk ayrılık: Yıldız isim sezon sonunda gidiyor!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.