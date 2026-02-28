Fenerbahçe’den yılın transfer bombası! Premier Lig yıldızı için devreye girildi: Juventus ile kıran kırana yarış

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, savunma hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Bournemouth ile köprüleri atan o yıldız ismi listesinin ilk sırasına yazdı.

SAVUNMAYA ARJANTİNLİ DUVAR: MARCOS SENESİ

Transfer dönemlerinde adı sıkça Türk takımlarıyla anılan Marcos Senesi, bu kez imzaya hiç olmadığı kadar yakın. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki tecrübeli stoper için temaslarını sıklaştırdı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya, Arjantinli yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

BOURNEMOUTH’UN 4 TEKLİFİNİ DE REDDETTİ!

İngiliz ekibi Bournemouth, savunmanın bel kemiği olan Senesi’yi takımda tutmak için tüm imkanlarını seferber etti. Ancak gelen bilgilere göre başarılı savunmacı, kulübünün sunduğu 4 farklı yeni sözleşme teklifini de geri çevirdi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Senesi, sezon sonunda boşa çıkarak Avrupa’nın devlerinden birine imza atmayı hedefliyor.

JUVENTUS DA PEŞİNDE

Fenerbahçe’nin bu transferdeki işi hiç de kolay değil. Premier Lig’deki performansıyla devlerin dikkatini çeken Senesi için İtalyan devi Juventus da devreye girdi. Savunma hattında yenilenmeye giden Torino ekibi, Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile ciddi bir yarış içine girdi.

HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA ETKİLİ

Bu sezon Bournemouth formasıyla 28 resmi maça çıkan Marcos Senesi, sadece savunmadaki sertliğiyle değil, skora katkısıyla da ön plana çıkıyor. Güncel sezonda 4 asistlik performans sergileyen deneyimli stoper, modern futbolun beklediği "oyun kurucu stoper" tanımına tam uyuyor. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelerek projesini sunması ve transferi bitirmesi bekleniyor.