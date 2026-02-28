Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Nottingham Forest maçı sonrası karar verildi!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Avrupa defterini kapattığı Nottingham Forest maçında sergilediği performansla İngiliz devlerini büyüleyen o isim için dev teklif kapıda. Premier Lig temsilcisinin kurmayları, sarı-lacivertlilerin "dinamosu" için raporunu yazdı. İşte o isim...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 10:12

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest’ı deplasmanda 2-1 deviren Fenerbahçe’de, galibiyete rağmen genel skor sonucu Avrupa defterini kapattı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Nottingham Forest maçı sonrası karar verildi!

0:00 99
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Nottingham Forest maçı sonrası karar verildi!

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte gösterdiği performansla İngiliz basınında ve kulüp kulislerinde milli yıldızımız İsmail Yüksek'in adı yüksek sesle zikredilmeye başlandı.

SCOUTLAR TRİBÜNDEYDİ: PERFORMANSI TAM NOT ALDI

Sarı-lacivertli formayla bu sezon adeta bir "dinamo" görevi üstlenen 27 yaşındaki futbolcu, Nottingham Forest karşısındaki istatistikleriyle Premier Lig ekiplerinin iştahını kabarttı. Avrupa'nın önde gelen scoutlarının yerinden takip ettiği İsmail, sadece enerjisiyle değil, taktik disipliniyle de geçer not aldı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Nottingham Forest maçı sonrası karar verildi!

YAZ TRANSFER DÖNEMİNİN FAVORİSİ

Özellikle orta sahadaki sertliği ve oyunu çift yönlü oynama becerisiyle dikkat çeken milli yıldızın, yaz transfer döneminde Nottingham Forest'ın bir numaralı hedefi olması bekleniyor. İngiliz ekibinin, İsmail'in mücadeleci yapısını Premier Lig sertliğine uygun bulduğu ve resmi teklif için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Nottingham Forest maçı sonrası karar verildi!

FENERBAHÇE’NİN "GÜÇLÜ KAHRAMANI"

Bu sezon sahada basmadık yer bırakmayan İsmail Yüksek, takımın dengesini koruyan en kritik isimlerin başında geliyor. Savunma katkısının yanı sıra geçiş oyunlarındaki hızıyla modern bir ön libero profili çizen tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir fiyat biçeceği ise şimdiden merak konusu.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Nottingham Forest maçı sonrası karar verildi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Juventus zaferi sonrası ilk ayrılık: Yıldız isim sezon sonunda gidiyor!
Fenerbahçe’de forvet operasyonu: Hedefteki isim olmazsa dünya yıldızı bedavaya gelecek!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.