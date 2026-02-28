Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Nottingham Forest maçı sonrası karar verildi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest’ı deplasmanda 2-1 deviren Fenerbahçe’de, galibiyete rağmen genel skor sonucu Avrupa defterini kapattı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte gösterdiği performansla İngiliz basınında ve kulüp kulislerinde milli yıldızımız İsmail Yüksek'in adı yüksek sesle zikredilmeye başlandı.

SCOUTLAR TRİBÜNDEYDİ: PERFORMANSI TAM NOT ALDI

Sarı-lacivertli formayla bu sezon adeta bir "dinamo" görevi üstlenen 27 yaşındaki futbolcu, Nottingham Forest karşısındaki istatistikleriyle Premier Lig ekiplerinin iştahını kabarttı. Avrupa'nın önde gelen scoutlarının yerinden takip ettiği İsmail, sadece enerjisiyle değil, taktik disipliniyle de geçer not aldı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNİN FAVORİSİ

Özellikle orta sahadaki sertliği ve oyunu çift yönlü oynama becerisiyle dikkat çeken milli yıldızın, yaz transfer döneminde Nottingham Forest'ın bir numaralı hedefi olması bekleniyor. İngiliz ekibinin, İsmail'in mücadeleci yapısını Premier Lig sertliğine uygun bulduğu ve resmi teklif için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE’NİN "GÜÇLÜ KAHRAMANI"

Bu sezon sahada basmadık yer bırakmayan İsmail Yüksek, takımın dengesini koruyan en kritik isimlerin başında geliyor. Savunma katkısının yanı sıra geçiş oyunlarındaki hızıyla modern bir ön libero profili çizen tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir fiyat biçeceği ise şimdiden merak konusu.