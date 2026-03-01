MSÜ sınav yorumları 2026! MSÜ zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? MSÜ Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri sınav yorumları

MSÜ sınavında geçtiğimiz yıllarda öğrencileri en fazla Matematik ve Türkçe soruları zorlamıştı. Bu yılda benzer şekilde olması beklenirken bazı öğrenciler, Türkçe’den yöneltilen anlam sorularının kolay olduğunu dile getirdi. Temel Matematik dersinde ise mantık soruları ön plana çıkarken öğrencilerden gelen ilk yorumlara göre sınavın diğer yıllara kıyasla daha kolay olduğu ifade ediliyor. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında eğitim almak isteyen öğrenciler, sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yıl öğrencilerin en çok zorlandığı alan Fizik, Kimya, Biyoloji ile beraber Tarih sorularıydı. Bu yıl Türkçe ve Temel Matematikten 40’ar soru yöneltilirken Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinden 20’şer soru soruldu. Peki MSÜ sınavı nasıldı, zor muydu? İşte, MSÜ ilk sınav yorumları…

MSÜ SINAV YORUMLARI 2026 GELMEYE BAŞLADI

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) bugün saat 10.15’te başladı ve 13.00 itibariyla sona erdi. Sınavdan erken çıkan öğrenciler, ilk yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sınavdan saat 12.45 itibarıyla çıkış yapan öğrenciler Fizik, Kimya ve Biyoloji sorularının kolay olduğunu ifade ederken bazı öğrenciler ise Temel Matematik sorularında zorlandıklarını ifade etti. İşte, MSÜ sınav yorumları:

“Geçtiğimiz yılda sınava katılmıştı. Bu yıl beni en fazla Türkçe ve Matematik soruları zorladı. Coğrafya ve Tarih soruları kolaydı diyebilirim”

“Uzun paragraf soruları Türkçe’den gelmişti. Tarih soruları oldukça zordu, diğer sorular bana daha kolay geldi.”

“Matematik soruları diğer derslere göre daha zordu. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkçe sorularını rahat çözdüm.

“Aslında tüm derslerin soruları kolaydı diyebilirim. Sadece 120 soruya 165 dakikalık zaman bana yetmedi”

“YKS öncesi deneme amacıyla sınava girdiğim için hazırlanmamıştım. Ama genel olarak Türkçe ve Matematik soruları daha kolaydı.”

“Hava harp okulu istiyorum, 2 yıldır bu sınava hazırlanıyordum. Biyoloji soruları dışında oldukça rahat sorulardı.”

“Türkçe soruları uzun ve el oyalayıcıydı. Bu yıl umarım istediğim bölümü kazanırım.”

“Matematik soruları hiç beklediğimiz alandan gelmedi. Daha çok mantık sorularından gelir diye beklemiştim”

HATIRLATMA: Sosyal medyadan yorumlar geldikçe haberimiz güncellenecektir. Sizde sınavla ilgili yorumunuzu aşağıdaki yorum bölümüne yapabilirsiniz.

2026 MSÜ SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

MSÜ sınavından çıkan öğrencilerin ilk yorumlarına göre Türkçe ve Matematik sorularında zorlanıldığı ifade ediliyor. Fen Bilimleri ve Matematik sorularının daha önceki yıllara göre daha kolay olduğu söyleniyor. Her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre öğrencilerin aldığı puanlar ve taban puanları değişiklik gösteriyor. Öğrencilere, MSÜ sınavında bu yıl Türkçe dersinden 40, Sosyal Bilimlerden 20, Temel Matematikten 40 ve Fen Bilimleri’nden 20 soru yöneltildi.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

MSÜ sınavında en yüksek puan 500 olarak belirlendi. Öğrencilerin sınav puanları hesaplanırken standart sapma, testin ortalaması ve doğru-yanlış cevap sayıları dikkate alınacak. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. Standart puanlar, ağırlıklı puanlar dikkate alınarak adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türü hesaplanacak. Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre MSÜ sınav sonuçları bu yıl 26 Mart tarihinde erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. MSÜ sınav sonuçları ekranında adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde edilen sonuçları görüntüleyebilecek. ÖSYM tarafından tercih takvimi daha sonra duyurulacak.