Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

MSÜ sınav yorumları 2026! MSÜ zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? MSÜ Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri sınav yorumları

MSÜ sınav yorumları 2026, öğrenciler tarafından sosyal medyada yapılmaya başlandı. 120 soruluk sınavdan çıkan adaylar diğer öğrencilerin sınavlarının nasıl geçtiğini yorumlar üzerinden takip ediyor. MSÜ sınavında öğrencilere Türkçe,Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler alanlarından sorular yöneltildi. Sınavdan çıkan öğrencilerden ilk yorumlar geliyor. Öğrenciler ilk olarak Türkçe sorularının uzunluğundan şikayet ederken kimi öğrenciler ise Matematik sorularının kolay olduğunu ifade etti. 2026 yılında düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na 600 binden fazla aday katıldı. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler oturumlarından ilk yorumlar yapıldı. Öğrencilerin yanı sıra uzmanlarda soruları değerlendirdi. Peki MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? İşte, MSÜ 2026 sosyal medya ve diğer platformlarda sınav yorumları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MSÜ sınav yorumları 2026! MSÜ zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? MSÜ Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri sınav yorumları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 12:45

MSÜ sınavında geçtiğimiz yıllarda öğrencileri en fazla Matematik ve Türkçe soruları zorlamıştı. Bu yılda benzer şekilde olması beklenirken bazı öğrenciler, Türkçe’den yöneltilen anlam sorularının kolay olduğunu dile getirdi. Temel Matematik dersinde ise mantık soruları ön plana çıkarken öğrencilerden gelen ilk yorumlara göre sınavın diğer yıllara kıyasla daha kolay olduğu ifade ediliyor. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında eğitim almak isteyen öğrenciler, sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yıl öğrencilerin en çok zorlandığı alan Fizik, Kimya, Biyoloji ile beraber Tarih sorularıydı. Bu yıl Türkçe ve Temel Matematikten 40’ar soru yöneltilirken Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinden 20’şer soru soruldu. Peki MSÜ sınavı nasıldı, zor muydu? İşte, MSÜ ilk sınav yorumları…

MSÜ SINAV YORUMLARI 2026 GELMEYE BAŞLADI

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) bugün saat 10.15’te başladı ve 13.00 itibariyla sona erdi. Sınavdan erken çıkan öğrenciler, ilk yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sınavdan saat 12.45 itibarıyla çıkış yapan öğrenciler Fizik, Kimya ve Biyoloji sorularının kolay olduğunu ifade ederken bazı öğrenciler ise Temel Matematik sorularında zorlandıklarını ifade etti. İşte, MSÜ sınav yorumları:

MSÜ sınav yorumları 2026! MSÜ zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? MSÜ Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri sınav yorumları

“Geçtiğimiz yılda sınava katılmıştı. Bu yıl beni en fazla Türkçe ve Matematik soruları zorladı. Coğrafya ve Tarih soruları kolaydı diyebilirim”

“Uzun paragraf soruları Türkçe’den gelmişti. Tarih soruları oldukça zordu, diğer sorular bana daha kolay geldi.”

“Matematik soruları diğer derslere göre daha zordu. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkçe sorularını rahat çözdüm.

“Aslında tüm derslerin soruları kolaydı diyebilirim. Sadece 120 soruya 165 dakikalık zaman bana yetmedi”

MSÜ sınav yorumları 2026! MSÜ zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? MSÜ Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri sınav yorumları

“YKS öncesi deneme amacıyla sınava girdiğim için hazırlanmamıştım. Ama genel olarak Türkçe ve Matematik soruları daha kolaydı.”

“Hava harp okulu istiyorum, 2 yıldır bu sınava hazırlanıyordum. Biyoloji soruları dışında oldukça rahat sorulardı.”

“Türkçe soruları uzun ve el oyalayıcıydı. Bu yıl umarım istediğim bölümü kazanırım.”

“Matematik soruları hiç beklediğimiz alandan gelmedi. Daha çok mantık sorularından gelir diye beklemiştim”

HATIRLATMA: Sosyal medyadan yorumlar geldikçe haberimiz güncellenecektir. Sizde sınavla ilgili yorumunuzu aşağıdaki yorum bölümüne yapabilirsiniz.

2026 MSÜ SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

MSÜ sınavından çıkan öğrencilerin ilk yorumlarına göre Türkçe ve Matematik sorularında zorlanıldığı ifade ediliyor. Fen Bilimleri ve Matematik sorularının daha önceki yıllara göre daha kolay olduğu söyleniyor. Her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre öğrencilerin aldığı puanlar ve taban puanları değişiklik gösteriyor. Öğrencilere, MSÜ sınavında bu yıl Türkçe dersinden 40, Sosyal Bilimlerden 20, Temel Matematikten 40 ve Fen Bilimleri’nden 20 soru yöneltildi.

MSÜ sınav yorumları 2026! MSÜ zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? MSÜ Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri sınav yorumları

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

MSÜ sınavında en yüksek puan 500 olarak belirlendi. Öğrencilerin sınav puanları hesaplanırken standart sapma, testin ortalaması ve doğru-yanlış cevap sayıları dikkate alınacak. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. Standart puanlar, ağırlıklı puanlar dikkate alınarak adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türü hesaplanacak. Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre MSÜ sınav sonuçları bu yıl 26 Mart tarihinde erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. MSÜ sınav sonuçları ekranında adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde edilen sonuçları görüntüleyebilecek. ÖSYM tarafından tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

MSÜ sınav yorumları 2026! MSÜ zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? MSÜ Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri sınav yorumları
ETİKETLER
#Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
#Msü Sınav Yorumları
#Msü Matematik Soruları
#Msü Türkçe Soruları
#Msü Sınav Sonuçları
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.