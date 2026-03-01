Menü Kapat
TGRT Haber
Antalyaspor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 6 futbolcu kadroda yer almadı

Antalyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11, maç kadrosu taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 24. haftası kapsamında oynanacak olan kritik karşılaşma bugün saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmada Fenerbahçe'de 6 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekken, 6 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Taraftarlar tarafından Antalyaspor - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11, sakatlar ve cezalı oyuncular araştırılmaya başlandı. İşte Antalyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11...

- , 'leri belli oldu. Trendyol 'de heyecan 24. haftayla birlikte devam ediyor. Puan tablosunda 53 puan ile 2. sırada yer alan Fenerbahçe bugün 14. sıradaki Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından ise Antalyaspor - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de ve rakip Antalyaspor'da önemli sakatlıklar ve sarı kart ceza sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor.
Antalyaspor-Fenerbahçe Süper Lig 24. hafta maçı bugün saat 20.00'de oynanacak.
Fenerbahçe'de Talisca, Skriniar ve Çağlar Söyüncü dahil 5 oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Antalyaspor'da Ege İzmirli ve Ramzi Safuri sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayacak.
Her iki takımda da birçok oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Fenerbahçe, Antalyaspor'a karşı oynadığı 64 maçın 43'ünü kazanarak rakibine karşı tarihi bir üstünlüğe sahip.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Anderson Talisca, Milan Skriniar, Ederson, Edson Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Jayden Oosterwolde'nin ise durumu ise maç saatinde teknik ekip tarafından verilen karara göre netleşecek. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmada Nelson Semedo, Ederson, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart sınırında yer alacak. Kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Samsunspor maçında forma giyemeyecekler.

Antalyaspor'da ise Ege İzmirli ve Ramzi Safuri'nin sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Julian Cuesta, Georgiy Dzhikiya, Sander van de Streek, Lautaro Giannetti, Kenneth Paal ve Jesper Ceesay ise sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Antalyaspor: Cuesta, Hüseyin, Giannetti, Veysel, Paal, Ceesay, Soner, Saric, Storm, Doğukan, Van de Streek

Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Guendouizi, Mert Müldür, Semedo, Kante, İsmail, Levent, Asensio, Cherif, Kerem

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Antalyaspor ile Fenerbahçe tarihleri boyunca toplam 64 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 43'ünde Fenerbahçe, 9'unda ise Antalyaspor galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 12 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. İki takım arasında oynanan son 5 maçın tamamında ise Fenerbahçe galibiyet aldı.

