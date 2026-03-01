Antalyaspor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! Fenerbahçe'de 6 futbolcu kadroda yer almadı

Kategoriler
Antalyaspor - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu. Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. haftayla birlikte devam ediyor. Puan tablosunda 53 puan ile 2. sırada yer alan Fenerbahçe bugün 14. sıradaki Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından ise Antalyaspor - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.
Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Anderson Talisca, Milan Skriniar, Ederson, Edson Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı bulunuyor. 5 futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Jayden Oosterwolde'nin ise durumu ise maç saatinde teknik ekip tarafından verilen karara göre netleşecek. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmada Nelson Semedo, Ederson, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart sınırında yer alacak. Kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Samsunspor maçında forma giyemeyecekler.
Antalyaspor'da ise Ege İzmirli ve Ramzi Safuri'nin sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Julian Cuesta, Georgiy Dzhikiya, Sander van de Streek, Lautaro Giannetti, Kenneth Paal ve Jesper Ceesay ise sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.
Antalyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Antalyaspor: Cuesta, Hüseyin, Giannetti, Veysel, Paal, Ceesay, Soner, Saric, Storm, Doğukan, Van de Streek
Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Guendouizi, Mert Müldür, Semedo, Kante, İsmail, Levent, Asensio, Cherif, Kerem
Antalyaspor ile Fenerbahçe tarihleri boyunca toplam 64 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 43'ünde Fenerbahçe, 9'unda ise Antalyaspor galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 12 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. İki takım arasında oynanan son 5 maçın tamamında ise Fenerbahçe galibiyet aldı.